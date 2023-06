Belén Rodriguez vestita di fiori al Maradona: festeggia il Napoli insieme al figlio Santiago Belén Rodriguez ha assistito a Napoli-Sampdoria insieme al figlio Santiago per supportare Stefano De Martino, presentatore della Festa per lo scudetto.

Il Maradona si è riempito di star per festeggiare la vittoria del Napoli. Dopo la partita contro la Sampdoria, in tutte le piazze della città è esplosa di nuovo la festa, mentre allo stadio è andato in scena un grande spettacolo condotto da Stefano De Martino, in cui si sono esibiti moltissimi artisti, da Arisa a Emma Marrone, glamour in nero. In prima fila, non potevano ovviamente mancare Belén Rodriguez e il figlio Santiago, ovviamente vestito con i colori del Napoli per applaudire il papà.

L'abito a fiori di Belén Rodriguez

Belén Rodriguez ha passato il weekend a Napoli e qualche giorno fa aveva già visitato lo stadio durante le prove, sfoggiando per l'occasione un abito colorato. Per la partita invece la conduttrice e showgirl ha scelto un look floreale con corpetto e spacco laterale: l'outfit con stampa botanica è una creazione del suo brand, Mar De Margaritas (che tra le sue clienti vanta anche Ilary Blasi).

Belén Rodriguez in Mar De Margaritas

In particolare, Belén ha indossato il modello Sissi, in vendita sul sito a 215 euro e ha completato il look con sandali alti e una coda di cavallo.

Abito Mar De Margaritas

Santiago con la maglia del Napoli

Accanto a lei c'era il figlio Santiago, che ha guardato a partita con la maglia del Napoli (quella più iconica, col numero 10) e poi ha applaudito orgoglioso il padre Stefano De Martino, protagonista della serata. Madre e figlio hanno avuto un posto speciale, proprio a bordo campo: una serata che sicuramente Santiago non dimenticherà mai!