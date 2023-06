Ilary Blasi pronta per l’estate: il look floreale è dell’amica Belén Rodriguez Ilary Blasi veste di fiori in queste ultime giornate di primavera: il nuovo look è con minigonna e corsetto.

A cura di Beatrice Manca

L'estate è alle porte e il caldo è arrivato un po' in tutta Italia. Le star non hanno perso tempo e sui social ci mostrano i primi look estivi, tra bikini e minigonne. La conduttrice Ilary Blasi per la bella stagione punta tutto sulle fantasie floreali: nelle storie di Instagram ha mostrato un nuovo completino coordinato a fiori. Chi ha firmato il look? Una sua vecchia amica: Belén Rodriguez.

Ilary Blasi vestita di fiori

La conduttrice dell'Isola dei Famosi sta preparando il perfetto guardaroba estivo. Dopo aver sfoggiato una body chain permanente alla vita, Ilary Blasi ha mostrato sui social un completino coordinato composto da corsetto e minigonna abbinata. L'intrmamontabile mini, infatti, è la tendenza moda dell'estate 2023. Il look di Ilary Blasi è illuminato da una fantasia floreale con piccole foglie verde scuro e fiorellini bianchi su fondo nero. La conduttrice siede sul letto coi capelli raccolti e mostra l'outfit ‘ringraziando' la sua stilista del cuore.

Mar De Margaritas

Il brand di Belén Rodriguez

Il look è firmato Mar De Margaritas, il brand di moda lanciato da Belén Rodriguez. In particolare si tratta della gonna Kate e del top Amber, in vendita sul sito a 175 e 115 euro. Non è l'unica cliente affezionata del brand: anche la figlia, Chanel Totti, ama le creazioni floreali della stilista, tanto da essere stata invitata all'evento di lancio durante la fashion week a Milano per scoprire tutte le creazioni in anteprima. Il nome del marchio è ispirato a una vecchia canzone della sua infanzia e richiama il mood delle collezioni, romantiche e piene di fiori. Diventerà una presenza fissa nell'armadio di Ilary Blasi?