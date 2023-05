Ilary Blasi con la collana saldata intorno alla vita: la body chain diventa permanente Ilary Blasi ha seguito il trend della body chain ma in una versione “permanente”. Ecco tutti i dettagli della collana da pancia che viene saldata sul corpo.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è più attiva che mai e non solo perché è tornata in tv a meno di un anno dal divorzio da Francesco Totti: oltre a essere la regina indiscussa de L'isola dei famosi, è anche sulle prime pagine delle riviste di gossip col suo nuovo compagno Bastian Muller. Come se non bastasse, la conduttrice riesce a essere sempre sul pezzo in fatto di stile, apparendo sofisticata e glamour tra stivali scintillanti e outfit alla Catwoman. L'ultima trovata in fatto di look? L'ha rivelata nelle ultime ore sui social, dove con l'amica Alessia Solidani ha sfoggiato degli originali gioielli permanenti. Lei ha scelto la body chain ma in una versione nuova e permanente.

Ilary Blasi prende le misure del girovita

A poche ore dalla nuova puntata de L'isola dei famosi, Ilary Blasi ha messo in atto un piccolo "colpo di testa" ma questa volta gli abiti non c'entrano nulla. Certo, sebbene abbia puntato tutto sulla comodità con legging e t-shirt total black, non ha rinunciato al lusso con le iconiche sneakers Triple S (prezzo 850 euro), ma il focus delle sue Stories non sono stati né il look, né tanto meno le griffe. La conduttrice si è lasciata immortalare all'interno di una delle gioiellerie Polidori mentre le venivano prese le misure della vita. Ha lasciato in mostra gli addominali scolpiti, rivelando una silhouette impeccabile. Il motivo per cui lo ha fatto? Si è trasformata in una sorta di testimonial del nuovo prodotto del brand: il Filodoro girovita.

Ilary Blasi col Filodoro girovita

La collana da pancia di Ilary Blasi

Cos'è il Filodoro? Un gioiello d'oro giallo che viene saldato sul corpo. Il più delle volte si tratta di bracciali, cavigliere e anelli ma Ilary Blasi ha deciso di proporlo in versione body chain in vista dell'estate. Ora, dunque, ha una collana "da pancia" permanente. Non è la prima volta che la conduttrice indossa un prezioso Filodoro, lo aveva già fatto qualche anno fa per celebrare la sorellanza con delle cavigliere coordinate a quelle delle sorelle. Ora ha voluto rendere omaggio all'amica parrucchiera Alessia Solidani, che insieme a lei è andata a farsi saldare alla caviglia un micro bracciale d'oro. In quanti prenderanno ispirazione da Ilary nella prossima estate?