Ilary Blasi cambia look a L’isola dei famosi: stivali di cristalli e onde da sirena nella puntata 6 Ieri sera è andata in onda la sesta puntata de L’isola dei famosi e Ilary Blasi ha ancora una volta sorpreso il pubblico con un nuovo look. Total black, stivali di cristalli e onde da sirena: ecco tutti i dettagli dell’outfit.

A cura di Valeria Paglionico

Continua la nuova edizione de L'isola dei famosi, il reality di Canale 5 ambientato in Honduras che ormai da diversi anni viene condotto da Ilary Blasi. Ad affiancarla in diretta dai Caraibi c'è Alvin, mentre in studio viene accompagnata da due opinionisti d'eccezione, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Ieri è andata in onda la sesta puntata e, oltre a Cristian Totti con la fidanzata Melissa Monti tra il pubblico, ad attirare le attenzioni del pubblico è stato il look della padrona di casa. Niente maxi scollature, spacchi o dettagli audaci, ha puntato su uno stile minimal ma senza rinunciare a un "punto luce".

Il look "minimal" di Ilary Blasi

Se lo scorso anno Ilary spaziava tra colori vitaminici, gioielli oversize e accessori appariscenti, in questa edizione de L'isola preferisce essere meno esuberante. Fin dalla prima puntata ha scelto solo outfit in bianco e nero, dal debutto con i guanti da diva al completo candido con camicia e pantaloni. Ha fatto un'eccezione solo la settimana scorsa con un top "spinato" (ma sempre in total black). Ieri sera è continuata la sua svolta minimal: per la diretta Ilary ha infatti indossato un paio di leggings aderenti che le hanno fasciato le forme e un top con le maniche lunghe e lo scollo a barca, tutto in nero firmato P.A.R.O.S.H.

Ilary Blasi in P.A.R.O.S.H.

Ilary Blasi con le mermaid waves

L'unico dettaglio appariscente dell'outfit di Ilary a L'isola? Gli stivali col tacco a spillo tempestati di scintillanti stivali argentati. Si tratta del modello Eva di Le Silla, il cui prezzo sul sito ufficiale del brand è di 1.170 euro.

Stivali Le Silla

A fare la differenza, però, sono stati i capelli: dopo le pieghe vaporose in stile Amanda Lear, l'extra liscio e i boccoli, questa volta ha puntato sulle onde "da sirena". Si tratta di un'evoluzione delle classiche beach waves: sono leggermente più strette e definite ma l'effetto sauvage è assicurato (l'hairstylist Alessia Solidani le ha definite "mermaid waves"). In quante prenderanno ispirazione dalla conduttrice per aggiungere un tocco di originalità alle acconciature estive?