Ilary Blasi, la seconda puntata de L’Isola dei Famosi è col top di pizzo che scopre l’ombelico Micro top di pizzo e pantaloni con tagli cut out: il look di Ilary Blasi per la seconda puntata de L’Isola dei Famosi lascia pancia e fianchi nudi.

A cura di Giusy Dente

Dopo mesi di stop, in cui è stata lontana dal piccolo schermo e non ha concesso interviste (se non all'amica Silvia Toffanin a Verissimo) Ilary Blasi è nuovamente in tv. La conduttrice è ancora al timone de L'Isola dei Famosi, per la seconda volta. La prima puntata del reality è andata in onda lunedì 17 aprile 2023 e la "padrona di casa" non si è risparmiata: c'è stata immediatamente una piccola gaffe e ha anche fatto una velata allusione alla fine del matrimonio con Francesco Totti, nonché al nuovo amore entrato nella sua vita.

Ilary Blasi torna in tv col look rivoluzionato

L'anno scorso il filo conduttore dei look di Ilary Blasi a L'Isola dei Famosi è stato l'effetto sparkling. In ogni puntata ha aggiunto all'outfit dettagli scintillanti: strass, paillettes, cristalli, gioielli vistosi. Stavolta sembra stia puntando su qualcosa di più minimal, ma all'insegna della parola che ora come ora caratterizza la sua vita: cambiamento.

Tutto è diverso rispetto al 2022 e lei lo ha subito messo in risalto anche rinnovando la propria immagine. Il debutto nel reality è stato all'insegna della trasformazione: un taglio di capelli nuovo, realizzato dall'amica Silvia Solidani, colei a cui da sempre affida la sua chioma e i suoi hair style. L'esperta ha realizzato un taglio scalato con frangia, lasciando intatta l'iconica chioma bionda della conduttrice.

Il look della seconda puntata

Se la prima puntata era stata in black&white, nella seconda la conduttrice ha confermato la predilezione per il colore nero. Ha scelto un look glamour e sensuale, con ombelico in vista: la pancia scoperta è un must dei suoi outfit. Ilary Blasi ha indossato un micro top di pizzo con maxi scollatura, ortlo asimmetrico e bretelline sottilissime.

in foto: top Ermanno Scervino

Il top è di Ermanno Scervino e costa 790 euro. Lo ha abbinato a un paio di pantaloni a gamba larga, con tagli cut-out all'altezza dei fianchi, lasciati nudi. Per completare l'outfit ha aggiunto un paio di décolleté Le Silla, le sue preferite: è un brand che la accompagna spesso nelle avventure televisive. La conduttrice