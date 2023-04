Ilary Blasi a Verissimo in total denim: abito e stivali abbinati per il ritorno in tv A distanza di un anno dalla precedente intervista, Ilary Blasi è tornata nel salotto di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin.

A cura di Giusy Dente

È passato un anno dall'ultima intervista televisiva di Ilary Blasi. La conduttrice a marzo scorso è stata ospite dell'amica Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo, per parlare di lavoro e vita privata. In quel momento era in una situazione delicata: mancava pochissimo al debutto de L'Isola dei Famosi e al tempo stesso circolavano insistenti voci di crisi coniugale con Francesco Totti. Ai microfoni di Verissimo Ilary Blasi ha raccontato la sua verità, smentendo tutti i pettegolezzi circa un possibile tradimento da parte del calciatore e un possibile divorzio. Il resto è storia: di lì a poco la coppia è scoppiata sul serio ed entrambi ora hanno dei nuovi compagni. A distanza di 12 mesi la conduttrice è tornata proprio a Verissimo.

Ilary Blasi torna in tv

La conduttrice è assente dalla tv da molto tempo. Dopo la separazione con Francesco Totti si è presa del tempo per sé: ha viaggiato, ha frequentato gli amici, si è dedicata alla famiglia, ha stretto un rapporto più intenso con la sua community. Difatti è più presente sui social, dove testimonia le sue giornate e la sua nuova vita: sin dall'inizio ha scelto di essere forte e non piangersi addosso, per non fare la parte dell'inconsolabile moglie tradita.

Ora che ha ripreso in mano la sua vita e ha ritrovato la serenità (nonché un nuovo amore) è pronta anche a riprendere in mano gli impegni di lavoro. Manca pochissimo al debutto della nuova stagione de L'Isola dei Famosi: per lei è la seconda, alla conduzione e si sta preparando da settimane. In attesa della prima attesissima diretta, la 41enne è tornata a Verissimo.

Il look di Ilary Blasi a Verissimo

Tante cose sono cambiate, rispetto a un anno fa. Risale a marzo 2022 la precedente intervista di Ilary Blasi e Verissimo. La conduttrice è tornata dall'amica di vecchia data Silvia Toffanin, a pochi giorni dal debutto de L'Isola dei Famosi. Ha scelto un look total denim: abito strapless dalla silhouette aderente e con maxi spacco in denim, con cuissard abbinati. Capelli acconciati in un semi raccolto, per la conduttrice. Ha aggiunto un paio di scintillanti maxi orecchini a bottone e occhiali da sole griffati, per dare al tutto un tocco ancora più rock.