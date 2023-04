Alvin prende in giro Ilary Blasi: le scarpe di cristalli nascondono il gambaletto color carne “Il gambaletto color carne si deve proprio usare?” ha chiesto Alvin. Non si aspettava che anche Ilary Blasi lo indossasse sotto le sue scarpe sexy.

Ilary Blasi è prontissima a tornare in tv e i fan non vedono l'ora di ritrovarla sul piccolo schermo. La conduttrice si è presa una lunga pausa dal lavoro, in seguito alla fine del matrimonio con Francesco Totti. Ma a distanza di mesi, in cui ha ritrovato la serenità e anche un nuovo amore, non vede l'ora di rimettersi in gioco. Lo farà con un programma che ama molto, in cui la sua presenza è ormai una certezza consolidata: L'Isola dei Famosi. L'avventura dei concorrenti in Honduras sta per cominciare e anche lei si sta dedicando alle prove in vista delle dirette in prima serata.

Alvin e Ilary Blasi pronti per L'Isola dei Famosi

L'Isola dei Famosi sta per cominciare. Manca sempre meno all'avvio del reality, anche se non c'è ancora una data ufficiale; la prima puntata sarebbe prevista il 17 aprile. Già è stata svelata, invece, parte del cast, ma per ora nessuna conferma ufficiale dalla produzione anche su questo fronte. A partire per l'Honduras ci sarebbero tra gli altri Pamela Camassa, Elga e Serena Enardu, Cristina Scuccia (la ex suor Cristina di The Voice).

Ilary Blasi è già alle prese con le prove per la diretta, negli studi Mediaset. Ha portato con sé i fan nel backstage, svelando qualche retroscena del dietro le quinte. Ha mostrato un momento di fitting, dunque la prova degli abiti: il filo conduttore di quest'anno potrebbero essere paillettes e trasparenze. Ma si è anche fatta vedere alla fase trucco, con tanto di pantofole di pelo nel look casual.

Ilary Blasi e Alvin alle prese col gambaletto color carne

Arrivano dal camerino anche le nuove immagini, che vedono Ilary Blasi assieme all'amico Alvin, coinvolto anche quest'anno come inviato. È andato da lei in camerino, per salutarla prima della partenza per l'Honduras. La conduttrice indossa una tuta in denim abbinata a un paio di stivaletti tempestati di cristalli. "Queste sono meravigliose" è il commento di Alvin, che a questo punto aiuta la collega a sfilare una scarpa.

E a quel punto ecco l'amara sorpresa! Sul piede spunta il famigerato gambaletto color carne! "No ti prego, ma no!" è il commento scioccato di Alvin, mentre l'amica ironizza sulla sensualità dell'accessorio e lo invita a portarlo con sé in Honduras. "Non vorrei urtare gli amanti e le amanti del gambaletto color carne, ma si deve proprio usare?" ha poi chiesto ai follower, dimostrando apertamente la sua avversione per il tanto bistrattato calzino.