Ilary Blasi in aereo dopo il weekend con Bastian: il selfie è acqua e sapone con orecchini di lusso Terminato il fine settimana in Germania col fidanzato Bastian, Ilary Blasi è rientrata in Italia. Nel selfie scattato in aereo si è mostrata al naturale.

A cura di Giusy Dente

Nuova fuga d'amore con Bastian, per Ilary Blasi. La conduttrice e il nuovo compagno non si nascondono e dopo le prime paparazzate, all'indomani della separazione con Francesco Totti, oggi fanno coppia fissa e si mostrano insieme anche sui social. I due si frequentano da diversi mesi, un periodo che inizialmente hanno vissuto lontano dall'esposizione mediatica. Hanno viaggiato molto e ci sono già state le presentazioni ufficiali in famiglia. La conduttrice, che al momento è libera da impegni di lavoro (in attesa di tornare in tv) è volata da lui a Francoforte per il weekend.

Ilary e Bastian insieme sui social

Ilary Blasi per il fine settimana è volata a Francoforte dal suo Bastian Muller. Il 36enne tedesco lavora come imprenditore e ha un passato come butler in un hotel. È lui ad aver rubato il cuore della conduttrice, dopo l'addio a Francesco Totti. Per ritrovare equilibrio, la 41enne si è dedicata unicamente a se stessa, trascorrendo più tempo possibile con le persone care.

È stata lontana dalla tv, mentre ha intensificato la presenza sui social proprio per non apparire come un'inconsolabile moglie tradita. Online ha trovato l'affetto di sempre, da parte di fan e follower, che le hanno fatto sentire il loro sostegno. Ora che è nuovamente serena, Ilary Blasi è anche pronta a tornare in tv: sarà al timone de L'Isola dei Famosi in partenza ad aprile. Per il momento, avendo ancora molto tempo libero a disposizoione, ne sta approfittando per trascorrerlo col fidanzato il più possibile.

Il selfie acqua e sapone in aereo

Dopo aver testimoniato sui social il weekend in compagnia di Bastian, Ilary Blasi sembra stia facendo ritorno in Italia. Su Instagram ha condiviso una foto, apparentemente scattata in aereo. Nel selfie la conduttrice è struccata, è una foto completamente acqua e sapone, senza filtri. Coi capelli sollevati, la 41enne ha messo in mostra l'orecchino scintillante.

È un'inconfondibile creazione firmata Chanel, la sua Maison preferita e di cui indossa spesso abiti e accessori. Il gioiello riproduce l'iconico logo della Casa di moda, con le due C intrecciate (iniziali di Coco Chanel). Non sono più acquistabili sul sito ufficiale del brand, ma online alcuni li rivendono fino a 1000 euro.