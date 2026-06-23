Capsule hotel, come funzionano le mini camere giapponesi arrivate anche in Europa

Dormire in una piccola capsula grande poco più di un letto non è certo da tutti. Nati in Giappone per offrire una soluzione pratica ed economica, i capsule hotel sono arrivati anche in Europa, dove attirano turisti e anche curiosi.

Esempio di capsule hotel

Immagina di trascorrere una o più notti all’interno di una piccola cabina, grande appena quanto basta per ospitare un letto e qualche spazio essenziale. È questa l’esperienza offerta dai capsule hotel, una formula alberghiera nata in Giappone e ormai diffusa anche in molte città europee. C’è chi sceglie queste strutture per risparmiare, chi apprezza la semplicità delle procedure di check-in e check-out e chi, invece, desidera vivere un’esperienza tipicamente giapponese senza dover attraversare il mondo. Negli ultimi anni i capsule hotel hanno trovato spazio anche in Europa, con strutture presenti in città come Londra e Parigi, dove attirano sia turisti sia lavoratori o studenti alla ricerca di una soluzione pratica e comoda. Anche in Italia, tra Milano, Palermo e Napoli i capsule hotel sono saldamente presenti.

Esempio di interni di capsule hotel

La nascita dei capsule hotel in Giappone

La storia dei capsule hotel inizia in Giappone alla fine degli anni ’70. Il primo esempio riconosciuto è il Capsule Inn Osaka, inaugurato nel 1979 e progettato dall’architetto Kisho Kurokawa. L’idea nacque per offrire una sistemazione economica e immediata ai lavoratori che, dopo aver perso l’ultimo treno disponibile, avevano bisogno di un posto dove trascorrere la notte. Le capsule erano concepite come spazi essenziali ma funzionali, dotati di letto, illuminazione, sistemi di ventilazione e piccoli comfort pensati per garantire privacy e praticità. Con il passare degli anni il modello si è evoluto, diventando una vera e propria peculiarità dell’ospitalità giapponese e attirando anche i turisti stranieri incuriositi da questa soluzione quanromeno insolita.

Capsule Inn Osaka oggi

Dall’Asia all’Europa, perché piacciono così tanto

Nel tempo i capsule hotel hanno ampliato la propria funzione originaria. Se inizialmente erano destinati soprattutto ai pendolari e ai lavoratori, oggi vengono scelti da diverse tipologie di viaggiatori. Le strutture moderne offrono spesso connessione Wi-Fi, aree comuni, armadietti personali e servizi digitalizzati che rendono il soggiorno rapido e semplice. La combinazione tra prezzi bassi e praticità ha favorito la diffusione del modello anche fuori dal Giappone. In Europa i capsule hotel sono comparsi nelle principali città, adattandosi alle esigenze di chi desidera una sistemazione centrale senza spendere cifre troppo elevate. Londra, Parigi, Barcellona e altre grandi città hanno accolto questo format, che continua a conquistare soprattutto i viaggiatori più giovani e chi cerca esperienze diverse dagli hotel tradizionali.

Un esempio di capsule hotel

I capsule hotel in Italia

Questa nuova forma di hotel è alla fine arrivata anche in Italia. Il primo capsule hotel, Ostelzzz, è arrivato a Milano, situato in via Giorgio Jan 6, nella zona di Porta Venezia. La struttura si definisce un social hostel e propone capsule letto ispirate al modello giapponese, dotate di prese di corrente, illuminazione e diversi comfort. La colazione è inclusa in tutte le tipologie di sistemazione, che comprendono cabine standard, economy, deluxe singole e deluxe matrimoniali. Simulando una prenotazione per una persona tra il 16 e il 17 luglio, i prezzi partono da circa 37 euro per una cabina standard, 39 euro per una economy, 46 euro per una deluxe e 124 euro per una cabina matrimoniale. Un’altra struttura italiana è il Bed & Boarding di Napoli, situata in viale Fulco Ruffo di Calabria.

Bed & Boarding, Napoli

Anche qui gli ospiti possono soggiornare in capsule progettate per garantire privacy e funzionalità, con tariffe che partono da circa 49,50 euro per una sistemazione singola e da 109 euro per una doppia. A Palermo, invece, dove i capsule hotel non mancano di certo, una delle opzioni più particolari è il Mermaid Space Capsule Hostel, che propone capsule dal design futuristico e colorato. In questo caso i prezzi possono partire da circa 28 euro a notte, rendendo l’esperienza accessibile anche a chi viaggia con un budget limitato.