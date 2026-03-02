Perché bisogna prenotare una camera doppia anche quando si viaggia da soli

Viaggiare in solitaria è ormai un'abitudine sempre più diffusa e sono moltissimi coloro che, dopo aver provato l'esperienza ed esserne rimasti entusiasti, non possono fare a meno di consigliare a tutti questa tipologia di partenza. Non bisogna preoccuparsi di trovare un compromesso col compagno di viaggio, si scelgono le tappe della vacanza da soli e non è necessario adattarsi a orari altrui: insomma, viaggiare da soli viene considerata una moderna forma di libertà. In quanti, però, conoscono il motivo per cui sarebbe sempre meglio prenotare delle camere doppie?

I vantaggi che si ottengono con una camera doppia

Solitamente quando si viaggia in solitaria, si prenotano delle camere singole (o al massimo delle doppie uso singola) ma la verità è che si tratta della scelta meno conveniente e non solo per una questione economica. Secondo molti "solo travel", è preferibile scegliere sempre delle stanze doppie in hotel per poter usufruire di originali vantaggi, degli esempi? Il doppio dei buoni per i drink di benvenuto oppure delle opzioni extra per la colazione. Come se non bastasse, si ha la possibilità di ospitare facilmente persone esterne nelle aree solitamente riservate ai clienti paganti e di godere di spazi molto più ampi (solitamente le camere singole sono, infatti, davvero strette).

Il consiglio da seguire prima di prenotare

L'unico piccolo inconveniente? Non tutte le strutture ricettive offrono dei servizi extra ai viaggiatori solitari che prenotano delle camere doppie. In Giappone, ad esempio, quasi tutti gli hotel calcolano il prezzo della camera a persona e non stanza. Il consiglio è quello di controllare prima il sito dell'hotel, così da capire come funzionano i vantaggi, oppure di fare una telefonata per assicurarsi di ottenere davvero tutto ciò che ci si aspettava dal servizio. In quanti seguiranno questo piccolo trick durante il loro prossimo viaggio da soli?