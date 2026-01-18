Quali sono le destinazioni migliori per i viaggiatori solitari

Viaggiare da soli o in compagnia sono due modalità estremamente diverse, che regalano un'esperienza sicuramente differente. Partire da soli significa sapere di poter contare solo su se stessi, ma si è certi di godersi tutto secondo i propri tempi, i propri ritmi. Vale soprattutto in alcuni casi. Raccontando del suo cammino di Santiago, per esempio, Giulia ha spiegato a Fanpage.it quanto sia importante farlo appunto da soli o al massimo con qualcuno che ha la stessa idea di viaggio, per goderselo realmente e capirne il senso. Ma ovviamente, l'esperienza con gli amici resta insuperabile quando si tratta di vacanze di relax e divertimento. Il problema in quel caso è mettere tutti d'accordo! Quando si parte da soli si è certi di poter realmente fare ciò che si vuole e ci sono destinazioni che si prestano particolarmente ad accogliere i viaggiatori solitari. Sono le mete selezionare nei TripAdvisor Traveller's Choice Awards, che ogni anno rivela "il meglio" nel settore dei viaggi. Ci sono varie categorie, tra cui le spiagge più belle o le destinazioni di tendenza dell'anno, titolo che nel 2026 è andato all'isola di Madeira. In base alle recensioni, si è giunti anche alla classifica delle città perfette da visitare se si è da soli.

Dublino è stata eletta la migliore destinazione al mondo per i viaggiatori solitari. La città ha molto da offrire, ma il fatto di poterla attraversare e visitare facilmente a piedi è stato decisivo: è la qualità che i turisti hanno apprezzato di più e che l'hanno portata dritta al primo posto, definita una "città dall'atmosfera amichevole" con ottimi collegamenti di trasporto. In più c'è molto da fare e da vedere durante il soggiorno tra musei e ovviamente pub dove assaggiare una birra locale.

Dublino

La seconda destinazione migliore per chi viaggia da solo è invece Berlino, che TripAdvisor descrive come "una città innegabilmente cool", merito soprattutto della sua vivace vita notturna. È una città che non dorme mai, perfetti per gli irriducibili fan delle feste fino a notte fonda. Londra si è classificata terza grazie all'enorme possibilità di attività sul posto e alla facilità di spostamento: "L'energia della città fa sì che non ci siano due giorni uguali. Quando si tratta di Londra, le possibilità sono infinite".

Londra

L'Europa è presente in top 10 anche con Edimburgo "rinomata per il suo patrimonio, la sua cultura e i suoi festival" e Madrid coi suoi edifici che sembrano castelli in cui si viene teletrasportati in una fiaba: un tour architettonico è imperdibile. Andando al di fuori del continente europeo, invece, riscuote successo tra i viaggiatori solitari Santiago (Cile): "È una di quelle meraviglie metropolitane in cui più si cerca più si trova". Non poteva mancare New York City (Stati Uniti), anche se in questo caso con molta probabilità un solo viaggio non basterà per scoprirla tutta: ma la voglia di tornare, solitamente non manca tra chi vi fa visita la prima volta.

New York

Hanoi (Vietnam) è facilmente esplorabile in taxi e il suo fascino è dato dalla sua doppia anima: coniuga modernità e storia, affiancando quartieri antichi e altri di recente costruzione. Infine gli ultimi due consigli che chiudono la top 10 sono Bali (Indonesia) e Città del Capo (Sud Africa). Scorrendo la classifica, al ventesimo posto c'è una destinazione italiana. Per viaggiare da soli, non è detto che bisogna raggiungere l'altro capo del mondo! Infatti le recensioni di TripAdvisor sono state positive nei confronti della Sicilia, unica destinazione italiana in elenco. "Una visita in Sicilia è davvero una festa per tutti i sensi" si legge nelle motivazioni, in cui si fa riferimento sia alle tante prelibatezze locali (ottimo motivo per giustificare un tour) che alle bellezze paesaggistiche, dalle spiagge all'architettura barocca di Catania ai templi di Agrigento.

Agrigento

L'esperienza del viaggio in solitaria non è più un tabù, ma è stata fortemente rivalutata negli ultimi tempi: è anzi una vera e propria tendenza, soprattutto dopo il Covid che ha tanto ridefinito il settore travel su molti aspetti. Se un tempo si pensava che fosse qualcosa "da sfigati" oggi invece si è scoperta tutta la potenza e la bellezza di questa esperienza, che non ha nulla al che vedere con l'impossibilità di partire in compagnia: è una vera e propria scelta consapevole. Si sa di poter in questo modo fare un'esperienza estremamente formativa, capace di arricchire: ti sprona, ti mette alla prova, di fa entrare molto più in sintonia con l'ambiente, ti porta a conoscere persone durante il tragitto e a stare connessi col vero senso del viaggio, più che sui social per postare foto con gli amici.