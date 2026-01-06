Quali sono le spiagge più belle del mondo: due italiane tra i consigli di viaggio del 2026

Tropea

È tempo di archiviare le lunghe festività cominciate col Natale e proseguite fino all'Epifania, che come si suol dire "tutte le feste porta via". Molte celebrity sono partite per le vacanze di fine anno. La spiaggia è stata la scelta più gettonata, ma è ormai momento di fare ritorno a casa e perché no, programmare il prossimo viaggio.Pensare all'estate e alla prossima valigia da preparare può essere di conforto, per gestire meglio il ritorno al lavoro di questi giorni, la quotidianità che avanza nuovamente e prende il posto di aperitivi tra amici, tombolate, pranzi in famiglia, party. Per chi proprio non sa rinunciare alle fughe al caldo, all'insegna di sole e mare, Trip Advisor ha realizzato una guida che può tornare utile per scegliere la prossima destinazione. È una lista delle spiagge più belle del mondo. Sono quelle che hanno ottenuto il titolo Travellers' Choice Best of the Best, un riconoscimento di eccellenza nel settore dei viaggi. Il premio viene conferito a chi riceve un elevato numero di recensioni e opinioni eccellenti dalla community di Tripadvisor nell'arco di 12 mesi.

Due spiagge italiane sono riuscite a rientrare nella selezione. Sono dunque da tenere in considerazione per i viaggi del 2026. Una è la spiaggia di Tropea, la seconda è la famosa Spiaggia dei Conigli di Lampedusa. Entrambe sono gioielli che attirano ogni anno tantissimi turisti.

Spiaggia dei Conigli

Tropea vanta acque cristalline e sabbia bianca che l'hanno resa un'ambitissima meta della Calabria, una perla del Mar Tirreno. Sembra di essere ai Caraibi! La città fa parte del tratto della Costa degli Dei e la sua costa lunga 2 km è tutta da scoprire, paesaggio dopo paesaggio. Ci sono sia spiagge molto gettonate e conosciute che calette più piccole poco frequentate, che meritano una visita. Dalla Spiaggia della Rotonda alla Grotta del Palombaro, dalla Spiaggia del Cannone alla Spiaggia del Cannone, le possibilità sono tante, una più bella dell'altra.

Spiaggia della Rotonda, Tropea

La spiaggia dei Conigli è l'alternativa siciliana a quella calabrese, un posto che è stato premiato sia nel 2024 che nel 2019, sempre da Trip Advisor. Insomma, riscuote decisamente molto successo tra i turisti e chi vi si reca per una passeggiata o un bagno, che hanno dato valutazione molto positive. Si sta facendo di tutto per proteggere la bellezza e l'unicità di questo posto, affinché i turisti possano goderne ma senza rovinare il paesaggio. Per questo sono stati istituiti ingressi contingentati, adeguati alla capienza ridotta della spiaggia, che non può accogliere folle numerose. C'è un numero limitato di posti per ogni turno di accesso, da prenotare in anticipo pagando un ticket di circa un euro.

Spiaggia dei Conigli

Le altre spiagge consigliate da Trip Advisor e da prendere in considerazione quest'anno sono: