La classifica delle migliori destinazioni per viaggiare da soli nel 2025: Italia in cima L'Italia è la destinazione perfetta per le avventure in solitaria di quest'anno: "Cultura affascinante, cucina impeccabile e avventure variegate".

A cura di Giusy Dente

Per molto tempo i viaggi in solitaria non sono stati visti di buon occhio: era la classica "vacanza da sfigati". In realtà, questa tipologia di avventura ha preso notevolmente piede di recente e sono tantissimi coloro che partono alla volta di nuove destinazioni senza amici né famiglia né partner: da soli. È un modo per godersi il tour alle proprie sole condizioni, senza doversi adattare agli orari altrui, alle preferenze altrui, facendo ciò che realmente piace e dedicando il tempo a ciò che realmente interessa. Oppure, c'è chi parte con degli sconosciuti, così da unire al piacere della scoperta di un nuovo luogo e di una nuova cultura, anche la possibilità di fare nuove conoscenze. Ma dove andare, se si è da soli e si ha voglia di esplorare nuove città? In Italia, ovviamente!

L'Italia è la destinazione perfetta per le avventure in solitaria

Much Better Adventures ha preso in considerazione le recensioni dei propri clienti, combinandole con diversi altri fattori: il tasso di sicurezza, un indice di biodiversità (quindi la presenza di flora e fauna variegata), il livello di accessibilità dei prezzi, la facilità di arrivo dal Regno Unito. Ne è venuta fuori una classifica: quella delle migliori destinazioni al mondo per i viaggi in solitaria. Ben 7 delle prime 10 di questo elenco si trovano in Europa e la prima è proprio l'Italia. Secondo Much Better Adventures è merito di diversi fattori: "Cultura affascinante, cucina impeccabile e avventure variegate la collocano al primo posto come migliore destinazione per viaggi d'avventura in solitaria nel 2025". Le bellezze di Roma che tutto il mondo ci invidia, le isole mozzafiato, spiagge che nulla hanno da invidiare a quelle tropicali, le città d'arte, i luoghi per le escursioni e il trekking, i piccoli e incantevoli borghi sparsi sul territorio: insomma, non manca nulla.

Marta Marinelli di Much Better Adventures ha scritto:

Viaggiare da soli in Italia significa non sentirsi mai soli. Ci sono treni economici e città ben collegate, quindi spostarsi da una regione all'altra è solitamente piuttosto semplice e spesso si rivela spontaneo. La gente del posto, soprattutto nei piccoli centri o nelle tappe più gettonate, tende ad essere curiosa e accogliente, ed è spesso più facile di quanto si pensi attaccare bottone, anche se il tuo italiano è un po' arrugginito.

Quali sono le migliori destinazioni per viaggiare da soli nel 2025

Italia Giappone Norvegia Spagna Albania Portogallo Nepal Montenegro Giordania Grecia