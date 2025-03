video suggerito

I paesi più sicuri da visitare per un viaggio in solitaria: i consigli della travel influencer State per organizzare un viaggio in solitaria in giro per il mondo? Ecco quali sono i consigli della travel influencer, dai paesi più sicuri a quelli da evitare.

A cura di Valeria Paglionico

Chi ha detto che viaggiare in solitaria è pericoloso, soprattutto per una donna? La verità è che bisogna semplicemente organizzarsi, magari seguendo i consigli dei travel influencer che spopolano sul web. Tra questi c'è Aleaya Duran, che si serve del suo profilo Instagram proprio per documentare le vacanze che organizza da sola in giro per il mondo: ecco quali sono secondo lei le destinazioni consigliate e quelle che invece dovrebbero essere evitate.

I paesi consigliati per le viaggiatrici solitarie

Aleaya Duran è una travel influencer di 22 anni, viene dall'Oregon e, grazie a diverse esperienze in giro per il globo, è diventata esperta di viaggi in solitaria. Per le donne che si avvicinano per la prima volta a questa esperienza consiglia di avvicinarsi a posti molto turistici, dalle capitali europee alle città d'arte, fino ad arrivare alle capitali internazionali. I paesi che secondo lei sono il top per le turiste sole sono la Svizzera, l'Islanda, Singapore e il Giappone: qui si è sentita sempre al sicuro, tanto da essere uscita anche in piena notte senza alcuna paura. Anche la Thailandia e il Vietnam hanno molto da offrire e non solo per le bellezze naturali, anche la gente del posto è molto disponibile e premurosa.

Dove non andare in un viaggio da sole

Quali sono i paesi in cui ha avuto più paura? Le Filippine, soprattutto a Palawan, visto che si è ritrovata lì nella stagione dei tifoni, andando incontro a diversi problemi con i voli. Come se non bastasse, tra le strade della cittadina non si sentiva al sicuro a causa delle continue molestie che riceveva dai locali. Un altro paese che secondo lei dovrebbe essere evitato dalle viaggiatrici solitarie è la Cambogia: anche qui si è sentita molto insicura. Tutto sommato, però, ripeterebbe tranquillamente tutte le esperienze fatte: sebbene sembri spaventoso e intimidatorio viaggiare da sola, "in corsa" ci si rende conto che sarebbe stato molto più terrificante non aver mai corso il rischio.