video suggerito

Quali sono i paesi più accoglienti se sei una mamma single e vuoi viaggiare con il tuo bambino Sei una mamma single e vuoi viaggiare con il tuo bambino? Ecco quali sono i paesi più accoglienti secondo Sarah Noack, una travel blogger che da 3 anni gira il mondo in compagnia della figlia Luana. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chi ha detto che una mamma single con un bambino piccolo deve rinunciare alla passione per i viaggi? La verità è che il più delle volte ci si pongono degli inutili limiti, basta semplicemente informarsi sulla meta dei propri desideri, capendo se risulta essere "accogliente" per un genitore che viaggia da solo col proprio figlio. Ad analizzare la questione è stata Sarah Noack, una travel blogger tedesca di 27 anni che da 3 anni porta la sua piccola Luana in giro per il mondo. Al momento ha visitato ben 20 paesi differenti e ha stilato una lista di quelli "fatti su misura" per mamme single: ecco il risultato.

I consigli per un viaggio mamma-figlio perfetto

"Non lasciare che essere una mamma single con un bambino piccolo ti impedisca di viaggiare per il mondo": questo è il messaggio lanciato da Sarah Noack, che da ben 3 anni parte in compagnia della figlia Luana. Siamo sempre stati abituati a credere che organizzare una vacanza con un bambino sia stressante e sacrificato ma la blogger ha dato prova del contrario: per lei è stato molto gratificante osservare il mondo attraverso gli occhi, lo stupore e l'entusiasmo della piccola. La chiave del successo delle vacanze mamma single-figlio? Rallentare, dando priorità al tempo di qualità piuttosto che a una mera lista di attrazioni da visitare. L'ideale per lei, inoltre, è soggiornare in piccole pensioni piuttosto che in grandi hotel e ostelli: qui, infatti, la gente del luogo è molto più disponibile e propensa a dare un aiuto quando necessario.

Dal Nepal a Bali, i paesi più accoglienti per una mamma single

Insieme a Luana Sarah ha fatto il cammino di Santiago, ha esplorato il Portogallo, è volata in Australia, ma quali sono secondo lei i paesi più accoglienti per una mamma single che viaggia col figlio piccolo? Stando alle esperienze fatte fino ad ora, l'Europa andrebbe evitata, così come pure le grandi città (che possono risultare frenetiche e opprimenti). L'ideale sarebbe organizzare una vacanza nei piccoli centri del Sud-Est asiatico, dove la popolazione locale è amichevole e disponibile. Le sue scelte del cuore? Il Nepal, Laos e Bali. In quante si lasceranno ispirare dalla blogger e cominceranno a rimettersi in volo nonostante siano mamme single?