Quali sono i Paesi del mondo da evitare se si viaggia da soli, perché poco sicuri Da esperta travel blogger Sabina Trojanova (450 mila follower su Instagram e 66 Paesi visitati) ha svelato i posti da evitare, perché pericolosi. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

Varanasi, India

A differenza di anni fa, quando viaggiare da soli era "da sfigati", oggi è un trend fortemente in crescita. Le persone hanno scoperto quanto possa essere entusiasmante partire per un'avventura solitaria, godendosi l'esperienza di viaggio senza doversi adattare alle necessità, ai bisogni, ai desideri altrui, che si tratti di un partner, della famiglia, di una comitiva di amici. Non tutti, infatti, hanno lo stesso modo di viaggiare, di intendere una vacanza: è bellissimo condividere, ma può essere altrettanto bello fare qualcosa da soli, unicamente per se stessi. Ovviamente, fare la valigia e partire senza compagnia può nascondere anche qualche insidia in più. Ecco perché, da esperta travel blogger solitaria, Sabina Trojanova (oltre 450 mila follower su Instagram) ha svelato a MailOnline Travel i posti che sconsiglierebbe, perché troppo poco sicuri da essere esplorati da soli.

Quali sono i luoghi più pericolosi del mondo

La travel blogger ha valutato i Paesi in base al loro livello di pericolosità, assegnando un punteggio da o a 10 dove 0 indica un minore livello di sicurezza e di 10 un livello maggiore. La sua valutazione è pensata per chi viaggia da solo, che quindi potrebbe trovarsi in difficoltà in certe destinazioni turistiche, che per quanto affascinanti e ricche di bellezze, restano comunque poco sicure. La 31enne ha dato un punteggio di 7/10 all'India:

È un Paese che purtroppo deve fare i conti con alti tassi di violenza contro le donne. Nonostante io abbia avuto un'esperienza positiva, ho tenuto conto di queste statistiche nella mia valutazione. Sono appena tornata dal mio secondo viaggio in India e consiglio vivamente lo stato del Kerala come introduzione al Paese un po' meno frenetica.

Antigua City, Guatemala

Stesso voto per il Kosovo e il Kirghizistan. Voto di 8/10 per Gerusalemme:

Ho avuto un'esperienza meravigliosa in Palestina, ma ho abbassato il mio punteggio a causa di problemi di sicurezza generali derivanti dall'occupazione israeliana.

Stesso voto per il Guatemala e il Messico. Voto più alto all'Albania, con 9/10:

Un vero gioiello europeo per i viaggiatori avventurosi! È difficile scegliere un solo posto, ma Gjirokaster e Berat sono entrambe ottime scelte per gli amanti della storia.

Monte del Tempio a Gerusalemme, Israele

Volutamente, Sabina (che ha visitato 66 Paesi) non ha assegnato a nessuno il punteggio massimo di 10/10. Al tempo stesso, però, vuole incoraggiare le donne a viaggiare da sole:

A mio avviso, un punteggio del genere non è possibile nel mondo odierno. Se andate all'estero per la prima volta, questi non sono i posti che vi consiglierei. È meglio iniziare con calma, acquisire sicurezza e poi affrontare le destinazioni più impegnative. Per chi inizia a viaggiare da solo, consiglierei di restare più vicino a casa, di scegliere destinazioni senza grandi barriere linguistiche o culturali o di visitare mete come la Thailandia, che sono popolari tra gli altri viaggiatori solitari. Trovo incredibilmente importante mostrare alle donne che viaggiare da sole non è qualcosa di cui aver paura. Le cose brutte possono succedere all'estero, proprio come possono succedere a casa. È fondamentale che i viaggiatori facciano le loro ricerche prima di andare all'estero e ascoltino le linee guida del governo, soprattutto nelle zone di conflitto. Ma al di là di queste limitazioni piuttosto ovvie, le donne non dovrebbero impedirsi di viaggiare da sole per paura.