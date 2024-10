video suggerito

Quali sono i paesi più pericolosi al mondo secondo l'esperto di viaggi Quali sono i paesi potenzialmente più pericolosi al mondo? Il travel influencer Luca Pferdmenges ha provato a stilare una lista in base ai suoi viaggi: ecco il risultato.

A cura di Valeria Paglionico

Viaggiare in giro per il mondo è uno dei piaceri della vita ma spesso, non conoscendo alla perfezione il luogo visitato, ci si potrebbe ritrovare in quartieri poco raccomandabili. Per evitare che accada qualche piccolo imprevisto che rischia di rovinare la vacanza, è necessario informarsi sulla questione con un tantino in anticipo. A “venire in soccorso” ai turisti che vogliono evitare zone e città potenzialmente pericolose è stato il travel influencer Luca Pferdmenges che, dopo aver visitato 190 nazioni negli ultimi anni, ha stilato una lista dei paesi in cui sarebbe bene tenere gli occhi aperti.

Haiti è uno dei paesi potenzialmente più pericolosi al mondo

Si chiama Luca Pferdmenges, è un 22enne tedesco e grazie ai suoi viaggi in giro per il mondo intrapresi fin da quando era adolescente è diventato una star dei social. Ha visitato ben 190 nazioni e ora si diverte a condividere le sue esperienze sui social, così da dare dei consigli affidabili ai turisti indecisi sulle potenziali destinazioni delle loro vacanze. Di recente ha rivelato quali sono, almeno secondo lui, i paesi più pericolosi al mondo. Al primo posto ha messo Haiti, dove in molti non hanno accesso neppure all’acqua potabile o all’elettricità. Addirittura nei sobborghi a Port-au-Prince neppure i locali entrano con le loro auto per paura di essere derubati, si tratta di zone in cui regna l’anarchia e la propria sicurezza è a rischio.

Come evitare imprevisti in vacanza

A seguire nella lista ci sono l’Afghanistan, dove lui stesso è rimasto bloccato in una scuola a causa di una sparatoria all’esterno, la Papua Nuova Guinea, dove ha visto gangster fermare turisti in strada, la Somalia, lo Yemen, dove si noleggiare un'arma per un giorno, il Ciad, la Siria e la Repubblica Centroafricana, tutti paesi estremamente affascinanti ma dove anche la popolazione locale si ritrova ad avere problemi di sicurezza. Il suo consiglio, però, non è quello di evitare le nazioni, quanto piuttosto affidarsi a una guida affidabile. Gli imprevisti spiacevoli possono accadere ovunque ma è necessario non lasciarsi sopraffare dalla paura e continuare a inseguire la propria passione per i viaggi.