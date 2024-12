video suggerito

Quali sono i Paesi più pericolosi al mondo per chi viaggia: aumento del rischio anche in Italia Secondo la mappa creata da Safeture e Riskline, i Paesi e le città più a rischio per chi viaggia sono 77. Nel 2025 cambia anche la lista degli Stati considerati più sicuri o almeno a basso a rischio: scopriamo quali sono. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una mappa creata da Safeture e Riskline – due provider che analizzano i fattori di rischio in viaggio, analizzando dati e molteplici punti – ha rivelato quali sono i Paesi più pericolosi al mondo nel 2025. In totale sono 77 e tra questi, come si aspettava, sono inseriti Israele, la Cisgiordania e Gaza, Libano e Iran, per via della guerra nella Striscia di Gaza iniziata nell'ottobre 2023. La mappa, basata sui rischi di violenza, disordini sociali, crimini violenti e cambiamenti climatici e altri fattori. Scopriamo quali sono i Paesi e le città più pericolosi da visitare al mondo.

Quali sono i luoghi più pericolosi al mondo per chi viaggia

Tra i Paesi più pericolosi per chi viaggia, secondo la mappa creata da Safeture e Riskline, troviamo il Burkina Faso e la Repubblica Centrafricana, devastati dalla guerra civile, e seguiti al terzo posto dal Libano, che continua a subire attacchi da Israele nonostante un recente accordo di cessate il fuoco. La Siria rimane nell'elenco dei Paesi meno sicuri, anche dopo i fatti degli ultimi giorni che hanno portato alla caduta del regime di Assad.

Le tre città più pericolose per i viaggiatori sono Bangui nella Repubblica Centrafricana, Beirut in Libano e Gaza City nella Striscia di Gaza, dove migliaia di persone continuano a essere uccise ogni giorno dall'esercito israeliano.

Leggi anche Quali sono i paesi più pericolosi al mondo secondo l'esperto di viaggi

Storicamente considerata un'area stabile, la mappa rivela che l'Europa sta ora sperimentando un aumento dei rischi. Il Regno Unito, la Francia, la Spagna e la Svezia sono stati tutti spostati nella categoria "rischio moderato". Questa categoria è la seconda nella scala di sicurezza che prevede cinque livelli di rischio, che sono basso, moderato, medio, alto ed estremo. L'Italia, i Paesi Bassi e la Polonia hanno registrato un aumento del rischio.

Quali sono i Paesi e le città più sicuri al mondo

Secondo la mappa, i Paesi che sono diventati più sicuri e sono passati da un livello di rischio più alto a quello "moderato" nell'ultimo anno includono Armenia, Argentina, Bosnia-Erzegovina, Cina, Marocco e Cuba. I Paesi considerati "a basso rischio” per i viaggiatori includono Germania, Svizzera, Lussemburgo, Belgio, Finlandia, Islanda e Norvegia, e al di fuori dell'Europa, Australia, Nuova Zelanda, Singapore e Giappone. Le città più sicure, invece, sono Berna in Svizzera, al primo posto, seguita da Doha in Qatar, Melbourne in Australia, Montreal in Canada, Muscat in Oman e Ottawa, sempre in Canada.