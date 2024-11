video suggerito

Le mete turistiche più sottovalutate al mondo secondo gli utenti del web Volete organizzare una vacanza in un luogo da sogno lontano dalle solite mete turistiche prese d'assalto? Ecco quali sono le città e i paesi più sottovalutati al mondo secondo gli utenti del web.

A cura di Valeria Paglionico

Laos

Siete stanchi delle solite mete turistiche prese d'assalto dai viaggiatori internazionali? Niente panico, in giro per il mondo esistono location uniche nel loro genere (e soprattutto quasi sconosciute) che vi permetteranno di godervi una vacanza da urlo nel più totale relax. Per sapere dove si trovano basta spulciare i social, in particolare Reddit, dove molti utenti hanno risposto a una domanda ben specifica sul tema: quali sono le destinazioni più sottovalutate di tutti i tempi? Le risposte sono state le più svariate, anche se in molti si sono trovati in accordo su 7 luoghi ben precisi.

La città più sottovalutata al mondo nel settore turistico

"Quali sono i Paesi che secondo te non sono così turistici come si potrebbe pensare, considerando quanto hanno da offrire?", questa è la domanda posta da Ice_Creamz992 agli utenti di Reddit da cui è partita una discussione sulle mete più sottovalutate al mondo. Al primo posto della classifica "virtuale" è stata messa la città di Laos, nel sud est asiatico, che sembra avere tutto tranne la folla.

Bolivia

Natura meravigliosa, popolazione adorabile, ottimo cibo e prezzi ragionevoli, sembra essere un vero e proprio "paradiso terrestre" per coloro che amano la cultura e il folklore orientale. Stessa cosa vale per la Bolivia che, complici le sue montagne, la sua giungla, le sue saline e i suoi enormi laghi, offre dei panorami davvero mozzafiato che si possono ammirare senza dover fare file infinite.

Slovenia

I paesi d'Europa fuori dalle dinamiche dell'overtourism

Chi ama le attività "avventurose", dal safari al trekking con i gorilla, può invece puntare sul Ruanda, un posto incantevole, sicuro e accogliente che al momento è fuori dalle dinamiche dell'overtourism. Il Suriname, in America meridionale, ha dei paesaggi naturali meravigliosi, mentre Taiwan è un mix di luoghi da sogno e cultura folkloristica. I viaggiatori che vogliono rimanere in Europa ma ben lontani dalle città prese d'assalto dall'overtourism possono optare per la Slovenia o per la Romania, mete ancora abbastanza "isolate" ma allo stesso tempo splendide. Cosa dire, invece, degli Stati Uniti? Dimenticate New York, bisogna visitare il Midwest, dunque città come Cincinnati, Detroit, Kansas City, Minneapolis, Pittsburgh, St. Louis: tutte vantano magnifiche architetture, cibo fantastico e musei d'arte di fama mondiale.

Cincinnati