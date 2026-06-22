Codacons, allarme sui prezzi per l’estate in Italia: 238mila euro per una tenda in Salento, 300mila a Firenze

L’estate 2026 si prospetta tra le più costose di sempre. Secondo l’ultima indagine di Codacons, i prezzi per una vacanza di una settimana dal 14 al 21 agosto in Italia sono folli, arrivando a 238mila euro per un soggiorno in tenda in Salento e 300mila per un appartamento in centro a Firenze. Certo, non mancano le mete più accessibili e meno gettonate, come la provincia di Milano e Catania.

Una settimana di vacanza in Italia può arrivare a toccare costi assurdi, praticamente quanto comprare un appartamento di medie dimensioni in periferia. È quanto emerge dall'ultima indagine di Codacons, che ha denunciato i prezzi impossibili e le anomalie incompatibili con i portafogli degli italiani per una vacanza per due di una settimana in determinate mete nei periodi estivi più gettonati, quindi ad agosto. Tra i dati più sconcertanti che Codacons ha trovato cercando sul portale di Booking.com spiccano 297.714mila euro per un appartamento in centro Firenze e 238mila euro per una tenda in Salento, a Ceglie Messapica. L'indagine ha però riportato anche le mete più economiche, dove nello stesso periodo con circa 200 euro si può affittare un appartamento.

L'indagine Codacons sui prezzi in Italia per le vacanze estive

Codacons ha cercato delle sistemazioni su Booking.com per un soggiorno di due persone nella settimana centrale di agosto, da venerdì 14 a venerdì 21, cercando sia le soluzioni più costose, sia quelle più economiche d'Italia. Quello che emerge è uno scenario a dir poco surreale, fatto da una parte di prezzi folli per alcune mete e dall'altra di costi decisamente più accessibili per destinazioni meno gettonate. È tutto un circolo vizioso creato da una domanda alta, dalla disponibilità limitata in un periodo dell'anno in cui sono molti ad andare in ferie e da un mercato sempre più feroce.

300mila per una settimana a Firenze, le mete più costose

Dall'indagine di Codacons c'è un dato che colpisce più degli altri: per una settimana per due ad agosto un appartamento in centro a Firenze può arrivare a costare anche 297.714 euro, con l'opzione di rimborso in caso di cancellazione entro il 31 luglio. Ma Firenze non è sola, la segue infatti anche il Salento. Qui una settimana per due tra i trulli a Ceglie Messapica arriva anche a 238mila euro, solo che in questo caso è ancora più sconcertante: non si tratta di un soggiorno nel trullo o in un appartamento, bensì di una sistemazione in tenda (con bagno privato e asciugacapelli si intende). Anche la Capitale è sul podio: un appartamento per due persone nel quartiere Trastevere costa nella settimana presa in considerazione 196.134 euro. Anche la montagna risulta tra le scelte più costose secondo l'indagine Codacons. Per la settimana centrale di agosto a Ponte di Legno, in Val Camonica, un appartamento con un letto e il bagno costa 166.400, prezzo assurdo se si considera che è lo stesso per una villa con piscina a Barcuzzi sul Lago di Garda. Cortina d'Ampezzo arriva invece a 119.025 euro per un appartamento che ha però due camere da letto. Spostandosi verso località di mare o lacustri, a Capri un appartamento con una camera costa 98mila euro, a Lenno sul lago di Como una villa con piscina costa 92.500 euro, mentre a Posado in Sardegna 85mila euro.

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Non solo prezzi folli, quali sono le mete più economiche

Nello stesso periodo, tra il 14 e il 21 agosto, ci sono però anche delle mete che costano decisamente meno. Sempre cercando su Booking.com il Codacons ha trovato che un soggiorno a Segrate (MI) per due persone costa 149 euro. Ugualmente, un appartamento per due a Catania costa 203 euro, mentre una camera matrimoniale a Pietralunga, in Umbria, 214 euro. La spesa sale a 221 euro a Benevento e a 223 euro a Villafranca Sicula, in provincia di Agrigento.

I biglietti per mete esotiche a 20mila euro

Per chi decide invece di fare una vacanza verso una meta esotica, ci pensa solo il prezzo del biglietto a scoraggiarlo: 20mila in media per partire dall'Italia. Partendo da Roma e andando verso l'oceano pacifico meridionale, più precisamente nella Repubblica di Vanuatu, un biglietto andata e ritorno arriva a costare 21.373 euro, in classe economy ovviamente. Ma anche le altre mete hanno prezzi decisamente impossibili: 18.500 euro per volare ad Apia in Samo, 17.300 per le Isole Salomone e per Tonga, 16.400 euro per raggiungere le isole Figi.