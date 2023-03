Ilary Blasi e Bastian Muller, fuga d’amore a Francoforte: il look di coppia coordinato è arancione Ilary Blasi ha raggiunto il fidanzato Bastian Muller a Francoforte. Si sono mostrati insieme sui social, con un look coordinato all’insegna dell’arancione fluo.

A cura di Giusy Dente

Ilary Blasi è più innamorata che mai e non lo nasconde. Posto fine al matrimonio con Francesco Totti, la conduttrice ha ricominciato da zero e ha ritrovato l'amore: frequenta da diversi mesi Bastian Muller, un 36enne tedesco che lavora come imprenditore. Già ci sono state le presentazioni ufficiali in famiglia e la coppia si sta godendo questo momento idilliaco trascorrendo insieme più tempo possibile, dividendosi tra l'Italia e la Germania. In queste ore la 41enne è infatti andata a Francoforte dal fidanzato per il weekend.

Ilary Blasi e Bastian Muller non si nascondono

In attesa di buttarsi a capofitto nel lavoro, Ilary Blasi sta trascorrendo più tempo possibile con le persone care. In questi mesi difficili ha messo davanti a tutto e tutti se stessa per superare la separazione col marito: si è presa una lunga pausa dal lavoro, preferendo viaggiare e stare con la famiglia e gli amici. Sui social ha condiviso molto delle sue giornate. Secondo le persone a lei vicine, è stato il suo modo per dimostrare la sua forza, la voglia di riscatto, per non apparire come l'inconsolabile moglie tradita.

Ora che ha ritrovato equilibrio e serenità è pronta a tornare in tv: sarà nuovamente al timone de L'Isola dei Famosi, a partire da aprile. Parte del merito di questa felicità spetta a Bastian Muller, l'uomo che frequenta da alcuni mesi. Dopo le prime paparazzate i due hanno smesso di nascondersi e anche sui social si mostrano più spesso insieme.

in foto: pochette Saint Laurent

Ilary e Bastian vestono matchy matchy

Ilary Blasi in queste ore è col fidanzato Bastian Muller: dopo il primo tag, durante la romantica fuga d'amore a Parigi, la conduttrice lo ha nuovamente menzionato sui suoi social. La coppia si è divertita a trasformare quello che sembrerebbe un parcheggio, in un set fotografico! I due sfoggiano un look matchy matchy all'insegna dell'arancione, un colore acceso e vitaminico quasi fluo.

in foto: stivaletti Casadei

Hanno coordinato l'outfit mostrando il risultato a fan e follower, durante una serata a Francoforte. Lupetto aderente per lei, con collo alto e maniche lunghe, abbinato a un paio di pantaloni scuri a vita alta impreziositi da scintillanti frange di cristalli.

Per completare l'outfit ha aggiunto degli stivaletti neri col tacco alto di Casadei e una pochette color argento firmata Saint Laurent, con inconfondibile logo della Maison (le iniziali) in oro. Arancioni come il lupetto anche le scarpe sportive di lui, con lacci neri. Ilary e Bastian ormai fanno coppia fissa: una coppia affiatata e trendy.