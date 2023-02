“L’azienda di famiglia è indebitata”: le rivelazioni su Bastian Muller, fidanzato di Ilary Blasi Il settimanale Oggi scrive nel nuovo numero di aver visitato Wächtersbach, cittadina a 60 km da Francoforte sul Meno, dove vive Bastian Muller, il nuovo fidanzato di Ilary Blasi. Sarebbero emersi dettagli sul lavoro dell’imprenditore differenti e lontani da quanto raccontato su lui fino ad ora. “Azienda di famiglia indebitata, faceva il maggiordomo”.

A cura di Gaia Martino

La storia d'amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller non conosce battute d'arresto. Dopo le presentazioni in famiglia, la coppia si è regalata un weekend romantico a Roma. Lui l'ha raggiunta nella Capitale per trascorrere dei giorni insieme, vivendo in Germania, vicino Francoforte. Fu il settimanale Chi a raccontare per la prima volta di lui. Fu descritto come un ricco ereditiere, un uomo d'affari che aveva portato la nuova compagna, ex di Totti, in un hotel esclusivo con spa di lusso da 1600 euro a notte. Il nuovo numero del settimanale Oggi racconta di aver fatto visita alla città nella quale vive Bastian Muller, a Wachtersbach, cittadina distante 60 km da Francoforte sul Meno: sarebbe emerso che le informazioni trapelate su di lui e sull'azienda di famiglia, la Pettenpohl, specializzata in perforazioni e scavi per pozzi, non corrisponderebbero a quanto raccontato fino ad ora.

"L'azienda di Bastian Muller indebitata", parla il sindaco della cittadina nel quale vive l'imprenditore

Bastian Muller, 36enne tedesco, secondo la rivista Oggi non sarebbe "il ricco ereditiere e uomo d'affari", così come descritto dalla stampa italiana. In realtà l'azienda di famiglia che avrebbe ereditato sarebbe gestita dal padre e si tratterebbe di un'attività modesta: stando a quanto si legge fatturerebbe poco più di 2 milioni di euro, avrebbe poca liquidità in cassa (circa 60 mila euro) e sarebbe indebitata. Dovrebbe alla banca circa 1,5 milioni di euro, di cui "un milione a breve, cioè da ripagare entro un anno".

Il settimanale nel nuovo numero riporta la testimonianza del sindaco della cittadina tedesca, Wächtersbach, nel quale vive l'uomo, che ha spiegato: "Non sono più i Pettenpohl di una volta. Qui ci sono centri termali nati grazie ai loro scavi a fine Ottocento. Negli anni Sessanta lavoravano anche in Medio Oriente".

"Bastian Muller faceva il maggiordomo in un hotel"

L'imprenditore che ha conquistato la Blasi avrebbe "avviato un'azienda che produce insegne luminose dopo aver aperto, dopo il fallimento, un hotel di una località termale vicina".Dal 2007 al 2015 Bastian Muller avrebbe lavorato a St. Moritz come butler, una figura simile a quella del maggiordomo, nell'hotel Carlton. "Aiutano i clienti nello shopping, ma fanno anche da autisti e sono a disposizione 24 ore su 24, sette giorni su sette", le parole di Michael Lehnort, il direttore dell'hotel nel quale lavorava Bastian.