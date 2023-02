Ilary e Bastian Muller, weekend insieme a Roma: la notte nell’ex villa di Totti e Blasi Ilary Blasi e Bastian Muller hanno trascorso il weekend insieme a Roma: la conduttrice e il nuovo compagno, dopo la cena nello stesso ristorante in cui Totti registrò la smentita della separazione, sono tornati a casa insieme. Le immagini dei paparazzi scattate dai fotografi di Chi.

A cura di Gaia Martino

Foto di Chi

Dopo la separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi ha ritrovato il sorriso tra le braccia di Bastian Muller, il nuovo compagno, con il quale è stata paparazzata dai fotografi di Chi durante il weekend trascorso insieme a Roma. "Il loro rapporto va a gonfie vele" si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini: la cena si è svolta nello stesso locale dove la conduttrice registrò il video a Totti nel quale smentiva l'allora chiacchierata crisi.

Il weekend di Ilary Blasi e Bastian Muller

Ilary Blasi e Bastian Muller sono stati paparazzati dai fotografi del settimanale Chi nel corso del weekend all'insegna dell'amore, a Roma, durante il quale hanno reso ufficiale la storia anche su Instagram. L'imprenditore tedesco "l'ha raggiunta nella Capitale" ed insieme sono andati a cena con Michelle Hunziker, la manager delle due donne di spettacolo, Graziella Lopedota, Alessandro Simeone e Alessia Solidani, hairstylist di Ilary e Michelle.

Michelle Hunziker e Bastian Muller (foto di Chi)

La rivista racconta che la cena si è tenuta nello stesso ristorante "dove esattamente un anno fa la Blasi girava a Totti il celebre video in cui il capitano negava lo scoop sulla rottura". Ilary Blasi e il nuovo compagno si sarebbero poi ritirati a casa insieme, in quella che "non è più la casa coniugale di Totti e della Blasi". Nel weekend in questione i figli Isobel, Chanel e Cristian erano affidati al padre.

Foto settimanale Chi

A marzo il nuovo incontro in tribunale per Totty e Ilary

Il prossimo marzo Francesco Totti e Ilary Blasi dovrebbero ritrovarsi in tribunale per la prima udienza della separazione giudiziale: il tema sarebbe l'assegno di mantenimento dei figli. L'aria in casa Totti non sarebbe del tutto limpida: il quotidiano La Verità lo scorso gennaio ha messo in luce alcune segnalazioni dell'Antiriclaggio che vedrebbero l'ex calciatore protagonista. Totti sarebbe stato attenzionato dall'unità di risk management della Banca d'Italia per diversi movimenti di denaro partiti dal suo conto, di cui Ilary Blasi non ne sarebbe a conoscenza.