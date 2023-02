Fuga d’amore di San Valentino per Totti e Noemi, nessuna traccia di Bastian Muller con Ilary blasi Per festeggiare il loro primo San Valentino insieme, Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono concessi una fuga d’amore lontano dalla città. Nel frattempo, sul profilo social di Ilary Blasi, non c’è nessuna traccia di Bastian Muller ma compare un tenero regalo da parte della figlia Isabel. Chanel Totti invece ha ricevuto un mazzo di rose rosse.

A cura di Elisabetta Murina

Francesco Totti e Noemi Bocchi festeggiano il loro primo San Valentino insieme. L'ex capitano della Roma e la compagna hanno deciso di concedersi una fuga d'amore nel giorno degli innamorati, mettendo così a tacere ogni possibile voce di crisi. Nel frattempo, anche Ilary Blasi pubblica sui social un regalo molto speciale ricevuto proprio oggi. A fare lo stesso anche la figlia Chanel Totti, con un mazzo di rose dal mittente sconosciuto.

Il San Valentino di Totti e Noemi

Come ormai accade sempre più spesso, è Noemi a rendere pubblica la vita di coppia con Francesco Totti sui social. E, infatti, tra le sue storie Instagram di oggi è comparsa una foto che ha informato i follower riguardo i loro piani nel giorno di San Valentino. Una merenda a bordo di un treno, con tanto di emoticon che indica di non parlare, lascia intendere che i due si stanno concedendo una fuga d'amore lontano da Roma, per passare del tempo insieme. La destinazione non è nota, ma quel che appare certo è che non c'è nessuna presunta crisi in atto. Sul profilo del calciatore invece tutto tace, mentre la donna augura a tutti un buon giorno degli innamorati.

Il San Valentino di Ilary Blasi e della figlia Chanel

Se Totti e Noemi hanno scelto un viaggio per trascorrere questa giornata, Ilary Blasi ha invece deciso di rimanere a casa. Non è dato sapere se con lei ci sia Sebastian Muller, dal momento che non sono apparsi scatti insieme per l'occasione. La conduttrice ha però ricevuto un regalo, come ha voluto mostrare sul suo profilo Instagram: un biglietto con la scritta "I Love You" realizzato dalla piccola Isabel. Anche la figlia di mezzo Chanel ha ricevuto un regalo, un grande mazzo di rose rosse da parte di un mittente anonimo. Che siano il pensiero di un ammiratore segreto? O che sia invece un fidanzato?