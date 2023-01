L’Antiriciclaggio segnala Totti: “Sospetti bonifici milionari a casinò di Las Vegas e Montecarlo” Alcune segnalazioni all’Antiriciclaggio mettono in luce la passione di Francesco Totti per il gioco d’azzardo. Nel mirino degli esperti, alcuni bonifici versati e ricevuti da casinò di Las Vegas e Montecarlo.

A cura di Enrico Tata

Alcune segnalazioni all'Antiriciclaggio mettono in luce la passione di Francesco Totti per il gioco d'azzardo. La sua banca avrebbe aperto negli anni diverse ‘sos', Segnalazioni di operazioni sospette, obbligatorie per i professionisti degli istituti finanziari quando sospettano oppure sono a conoscenza di tentate operazioni di riciclaggio in corso.

Le segnalazioni all'Antiriciclaggio su bonifici sospetti

La notizia è stata riportata da Giacomo Salvadori sul quotidiano La Verità. Vengono menzionate alcune sos presentate dalla banca, dalle quali emerge un "massiccio investimento di risorse finanziarie nelle scommesse" da parte dell'ex capitano della Roma. L'ultima risale all'agosto scorso e riguarda un prestito di 80mila euro sul conto di una pensionata di Anzio, coointestato con la figlia, che è una dipendente della società Sport e Salute. Questo conto, si legge ancora su La Verità, è alimentato anche da bonifici provenienti da società che operano nel settore delle scommesse online. L'Antiriciclaggio parla, per quanto riguarda i conti della signora e di suo marito, di "attività opaca con controparti operanti nel settore del bet online".

I soldi versati da Totti ai casinò di Las Vegas e Montecarlo

Un'altra segnalazione che riguarda Totti risale al giugno del 2020 in cui vengono esaminati cinque assegni bancari e un e un bonifico intestato alla Société financière et d'encaissement con sede a Monte Carlo per complessivi 1,305 milioni di euro. Soldi che "appartentemente" sono serviti per "finanziare le giornate che il noto personaggio ama trascorrere nella casa dal gioco del Principato". Un altro assegno è stato versato a una società collegata con un casinò di Londra, per 300mila euro, e un altro da 200mila euro "a favore della società Balco", collegata con un casinò di Las Vegas. In entrata sul conto di Totti viene invece segnalato un bonifico da 201mila euro eseguito da Mgm, società che detiene l'omonimo casinò e hotel sulla strip di Las Vegas.

Secondo gli esperti dell'Antiriciclaggio, riporta ancora La Verità, "permangono forti dubbi in merito alla reale destinazione del denaro inviato alle varie case da gioco internazionali". In tal senso viene citata la Société financière et d'encaissement di Montecarlo, che "sembrerebbe svolgere anche un'attività bancaria" e "non è quindi chiaro se il denaro inviato sia destinato solo al gioco oppure ad altro". In una segnalazione del 2018, tra l'altro, si parla di altri assegni versati alla Sfe per circa 1,3 mlioni di euro e un altro bonifico versato ai coniugi menzionati in precedenza con la causale "prestito in amicizia con vincolo di restituzione entro 24 mesi". In merito a questi ripetuti versamenti alla Sfe, "il cliente ha riferito che trattasi di pagamenti che lo stesso effettua per le sue giornate trascorse ai casinò di Monte Carlo, essendo appassionato del gioco d'azzardo".