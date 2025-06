video suggerito

Paura a Nettuno, bimba di 4 anni travolta da un'onda rischia di affogare: salvata da un carabiniere Una bambina di 4 anni ha rischiato di affogare a Nettuno dopo essere stata travolta da un'onda mentre si trovava sulla battigia. A salvarla un carabiniere fuori servizio.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Momenti di apprensione nel corso della giornata di ieri, domenica 29 giugno 2025, in spiaggia a Nettuno, sul litorale in provincia di Roma, a sud della capitale. Una bambina di 4 anni si trovava sulla battigia alla spiaggia libera del lungomare Liberati quando è stata travolta da un'onda. La piccola, dopo essere stata investita dall'acqua, ha accusato dei problemi respiratori. Stava affogando quando un carabiniere fuori servizio, che si trovava al mare e aveva assistito alla scena, ha deciso di intervenire.

Carabiniere salva la vita alla bimba che stava per affogare: cosa è successo

I fatti, come anticipato, risalgono alla giornata di ieri, domenica 29 giugno 2025. Fra le tante persone che affollavano la spiaggia di Nettuno in quello che, per la capitale, era un giorno festivo per i santi patroni San Pietro e Paolo, anche un carabiniere effettivo al 2° Reggimento della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Velletri che si trovava libero dal servizio.

Il militare ha assistito alla scena da lontano e non gli è sfuggito il momento di difficoltà della bambina. Quando la piccola è stata travolta dall'onda sulla battigia, non ci ha pensato due volte ed è subito intervenuto.

Come ha salvato la piccola dall'affogamento

Dopo aver notato ciò che stava succedendo ha deciso di raggiungere la bambina, l'ha portata a riva e le ha praticato una manovra all’addome che ha consentito il rigurgito d’acqua, disostruendole le vie respiratorie.

Sul posto, non appena allertati, sono anche intervenuti i Carabinieri della Stazione di Nettuno e gli operatori del personale sanitario del 118 che l’hanno poi soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. Una volta raggiunto il nosocomio della capitale, la bimba è stata tenuta in osservazione. Medici e infermieri le hanno svolto degli accertamenti per assicurarsi che stesse bene e che non avesse avuto conseguenze dopo essere stata travolta dall'onda. Poi è stata dimessa e riaffidata ai familiari.