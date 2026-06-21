Minorenni armati di coltello tentano di rapinare un uomo sceso dal bus: denunciati 4 giovani di 14 e 15 anni

Momenti di paura per un 46enne sceso dal bus, che un gruppo di minorenni ha tentato di rapinare con un coltello a San Basilio. Denunciati 4 giovani di 14 e 15 anni.

Tentata rapina in concorso e porto abusivo di armi sono le ipotesi di reato per le quali sono stati denunciati quattro minorenni. I fatti si sono verificati nel quartiere di San Basilio, nella periferia est di Roma nella mattinata di martedì scorso 16 giugno. I carabinieri della Stazione di San Basilio li hanno rintracciati e identificati. Si tratta di tre ragazzi tra i quattordici e i quindici anni, tre sono già noti alle forze dell’ordine, mentre uno è incensurato. Tre di loro sono romani, uno è originario del Montenegro, tutti residenti nella Capitale.

Hanno tentato di rapinare un uomo a bordo di un bus

L'episodio contestato ai quattro giovani, per il quale sono stati denunciati, è una tentata rapina nei confronti di un uomo di quarantasei anni residente in zona, che viaggiava a bordo di un autobus. Il cittadino si è presentato direttamente in caserma per chiedere aiuto. Ai militari ha raccontato di essere stato seguito da quattro giovanissimi, che erano con lui sul bus. Una volta sceso alla fermata, il gruppo lo avrebbe raggiunto e minacciato con un coltello, per cercare di rapinarlo. L’uomo, spaventato, è riuscito a scappare e a rifugiarsi nella vicina caserma dei carabinieri di San Basilio. I militari hanno ascoltato il suo racconto e hanno attivato subito la pattuglia.

I quattro giovani identificati e denunciati

In breve tempo i carabinieri hanno intercettato e bloccato l’intero gruppo poco distante dal luogo in cui si sarebbero verificati i fatti. I quattro ragazzi sono stati portati in caserma e identificati. I carabinieri hanno poi informato la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, inviando un’informativa dettagliata con l’ipotesi di reato a loro carico.