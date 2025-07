video suggerito

Villa Pamphili, la mamma di Trofimova: "Perché la polizia non ha fermato Kaufman ubriaco con la bimba?" Sono tante le domande ancora senza risposta della mamma di Anastasia Trofimova trovata morta a Villa Pamphili. Tra queste perché la polizia non abbia fermato Francis Kaufman visibilmente urbiaco con la piccola Andromeda in braccio.

A cura di Alessia Rabbai

Anastasia Trofimova e sua madre Tatiana

"Perché i poliziotti non hanno fermato Kaufman, mentre girava per le strade di Roma visibilmente ubriaco con la piccola Andromeda in braccio?". A parlare è Tatiana, la mamma di Anastasia Trofimova, la ventinovenne trovata morta a Villa Pamphili insieme a sua figlia il 7 giugno scorso. Intervistata dalla trasmissione ‘Chi l'ha visto?' in onda su Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, la donna ha ancora tante domande irrisolte.

Tra queste perché i poliziotti non abbiano fatto nulla quando il 5 giugno scorso una cittadina, ascoltando il suo istinto di mamma, ha segnalato Kaufman mentre girovagava per le strade intorno a Largo di Torre Argentina portando in braccio la bambina in uno stato alterato dall'alcol. "Avrebbero salvato forse una piccola vita". dice Tatiana. Francis Kaufman è indagato per il duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda e nei prossimi giorni verrà estradato in Italia.

"Polizia dovrebbe capire il profilo di chi ha davanti"

Il questore di Roma Roberto Masucci nella puntata di mercoledì 25 giugno scorso ha spiegato che Kaufman "ha ingannato tanti, facendo percepire alle persone un clima di normalità e serenità del suo contesto personale e famigliare. La sua è una personalità manipolatrice con più volti. I poliziotti – ha spiegato il questore – sono rimasti con lui a lungo, ma non hanno ritenuto pericolosa la situazione con sua figlia". La mamma di Anastasia ha replicato che: "Nelle fila della polizia ci dovrebbero essere persone preparate per capire il profilo di chi hanno davanti. Quella testimone, da mamma, si era accorta che la piccola era in pericolo. Quell'uomo è un animale, chi può strangolare una ragazza e uccidere sua figlia?".

"Perché i cittadini americani in Italia sono intoccabili?"

In trasmissione accanto alla mamma di Anastasia c'è una sua amica, Caterina. Si tratta della donna che ha fatto da tramite tra Tatiana e la trasmissione ‘Chi l'ha visto?', che è riuscita a mettersi in contatto con lei attarverso alcuni commenti in russo e alle segnalazioni di questi utimi da parte dei telespettatori, che hanno collaborato attivamente al caso. "Agli agenti è bastato che Kaufmann dicesse che è un cittadino americano per non toccarlo. Ma da voi gli americani sono tutti intoccabili?". A lasciare sconcertate Caterina e Tatiana è stato il modo in cui un poliziotto ha riposto alla cittadina che ha segnalato Kaufman: "È stata trattata come una stalker".

La cittadina che ha segnalato Kaufman trattata come una stalker

Un polziotto ha identificato la donna che ha segnalato la presenza di Kaufman con la bambina in braccio in zona Largo di Torre Argentina, chiedendole perché li avrebbe seguiti. Lei gli ha spiegato la situazione, sentendosi rispondere che non c'era nulla di cui preoccuparsi: i poliziotti conoscevano quell'uomo, perché lo hanno fermato a Campo de' Fiori. L'agente ha spiegato che è un regista facoltoso, che insieme alla sua famiglia abita in un palazzo in centro, che è benestante. L'unico vizio che ha è il bere, ma "è una persona carina". Il poliziotto le avrebbe anche chiesto se fosse "una stalker che segue le persone per strada".