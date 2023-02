Bastian Muller in giro per Roma con Ilary Blasi, la conduttrice ex di Totti ha smesso di nascondersi Prime passeggiate da coppia a Roma per Ilary Blasi e Bastian Muller. L’imprenditore tedesco ha raggiunto la compagna che lo ha accompagnato a visitare i luoghi simbolici della Capitale.

A cura di Stefania Rocco

La storia tra Ilary Blasi e Bastian Muller sta diventando importante. Proprio in questi giorni, la conduttrice dell’Isola dei famosi e l’imprenditore tedesco si stanno concedendo le prime passeggiate di coppia per le strade di Roma. Lo dimostra la Instagram story pubblicata dall’uomo che fotografa la Fontava di Trevi per poi caricare lo scatto sul suo profilo. A riprenderlo – rendendolo così visibile a tutti – è stata proprio Ilary che ha ricondiviso sul suo frequentatissimo profilo Instagram la foto pubblicata dal fidanzato. Si tratta di un modo, l’ennesimo, per rendere ufficiale questo rapporto che la conduttrice considera importante.

Le vacanze in giro per il mondo di Ilary Blasi e Bastian Muller

Ilary e Bastian hanno trascorso gli ultimi mesi della loro storia d’amore in giro per il mondo. Sono diversi i viaggi da sogno che la conduttrice si è regalata dalla fine del lungo matrimonio con Francesco Totti. Già all’indomani del comunicato in cui annunciava la separazione, Ilary è partita per un safari in Africa insieme ai suoi figli e alla sorella Silvia. A partire da quel momento, si è divertita a esplorare New York, Thailandia, Parigi, Croazia e diversi altri posti. Ma solo recentemente, sulle nevi del Trentino, ne avrebbe approfittato per presentare Bastian al suo gruppo di amici e ad alcuni familiari.

Nessuna crisi tra Francesco Totti e Noemi Bocchi

Proprio di recente, a ridosso della pubblicazione da parte di Chanel Totti di un video sibillino su TikTok, avevano cominciato a moltiplicarsi le voci di crisi tra Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi. In realtà, tra l’ex capitano della Roma e la nuova fidanzata procederebbe tutto per il meglio. A dimostrarlo sono le foto pubblicate dalla influencer Deianira Marzano sul suo profilo Instagram, foto che mostrano il campione mentre cena con la fidanzata. Come la ex moglie, dunque, anche Francesco sta continuando a vivere la sua storia d’amore alla luce del sole.