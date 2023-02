“Totti e Noemi sono già in crisi”, ma le foto insieme sembrano dimostrare il contrario L’ipotesi è che Totti sia ancora innamorato di Ilary Blasi. Secondo fonti a lui vicine, avrebbe persino smesso di indossare l’anello che ha in comune con Noemi. Eppure le ultime foto circolate sui social raccontano di una cenetta a due con l’attuale compagna: resa dei conti o un modo per allontanare le voci?

A cura di Giulia Turco

Tra Totti e Noemi secondo alcuni ci sarebbe già aria di crisi. C'è persino chi sostiene che l'ex Capitano abbia avuto un ripensamento e che sia ancora innamorato di Ilary. Lo dimostrerebbero diversi dettagli inconfutabili, a riprova di un amore bruciato forse troppo in fretta. Eppure, la coppia (ormai insieme da un anno) è stata recentemente pizzicata durante una cenetta a due in un ristorante romano. È la resa dei conti oppure un modo per smentire ogni ipotesi di rottura?

Gli indizi che confermerebbero la rottura

Come fanno notare i più attenti, Noemi Bocchi ha smesso di pubblicare contenuti sui social da diverse settimane. L’ultimo post risale persino allo scorso dicembre. Inoltre, sembra che Francesco Totti abbia smesso di indossare al dito l’anello che ha uguale a Noemi, il simbolo della loro unione e, probabilmente, del sogno di un matrimonio futuro. Fonti vicine a Totti rivertano più precisamente che l’ex Capitano “lo indossa solo in alcune occasioni”. Chi è vicino alla coppia parla di bisticci e qualche incomprensione, forse risolvibile.

Le foto a cena insieme e la presunta smentita

Dopo che la notizia ha fatto il giro delle testate di gossip, sui social si argina il rischio crisi con una immediata marcia indietro. Secondo Deianira Marzano che baserebbe su “fonti super certe, tra Totti e Noemi è tutto ok”. A conferma dell’allarme rientrato, ecco spuntare alcune foto che documentano una cena di coppia in un ristorante romano. Potrebbe essere l’occasione di un chiarimento ma, come si sa, i panni sporchi meglio lavarli in casa. Più probabile che i due abbiano deciso di mostrarsi in pubblico per smentire ogni possibile voce.

Nel frattempo nella giornata di venerdì 3 febbraio Totti incontra l'ex moglie Ilary Blasi per la resa dei conti in tribunale, con la seconda udienza sulla questione dei Rolex e delle borse. Forse un modo come un altro per non chiudere definitivamente i rapporti, per alimentare quel legame, seppur doloroso, che ancora non si sentono pronti ad accantonare.