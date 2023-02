Totti mostra la prima foto di Noemi Bocchi sui social, al mare con i figli per scongiurare la crisi Totti si mostra ai suoi fan in compagnia del figlio Cristian sulle spiagge di Santa Severa, alle porte della Capitale, mentre si gode qualche momento di complicità tra padre e figlio. Con loro c’è anche Noemi Bocchi: le voci sulla presunta crisi sono ormai solo un lontano ricordo.

A cura di Giulia Turco

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono una famiglia e non hanno paura a dimostrarlo. Dopo giorni di ripetute voci sulla presunta crisi di coppia, l'ex Capitano ha deciso di scongiurare ogni possibile rottura, mostrando pubblicamente la compagna per la prima volta sui social. Il mare di Totti è ancora in tempesta, con l'ex moglie Ilary Blasi l'accordo per la separazione non sembra essere vicino, ma la presenza dei suoi figli e l'amore di Noemi sembrano essere finalmente per lui un porto sicuro, quello spiraglio di serenità che negli ultimi anni ha tanto cercato.

L'aria di crisi è già un lontano ricordo

Ecco che allora basta una giornata al mare, nonostante il freddo ma con il cielo terso, per allontanare ogni preoccupazione. Totti si mostra ai suoi fan in compagnia del figlio Cristian sulle spiagge di Santa Severa, alle porte della Capitale, mentre si gode qualche momento di complicità tra padre e figlio. Con loro c'è anche Noemi Bocchi, la compagna che da circa un anno fa parte della vita dell'ex Capitano. Insieme hanno trascorso un anno difficile, tra tante, forse troppe polemiche finite sulle pagine dei giornali. Quando c'è l'amore tutto si supera, chiacchiericcio compreso. Ormai sono una famiglia, come hanno dimostrato le tante paparazzate insieme ai rispettivi figli, e ora lo dimostra lui stesso, aprendo pian piano anche uno spiraglio social sulla sua vita privata.

(Instagram Story di Francesco Totti)

Alla ricerca di un accordo in tribunale con Ilary

Parallelamente alla sua favola d’amore, Francesco Totti continua a gestire, nelle aule del Tribunale di Roma, la separazione da Ilary Blasi. La conduttrice è pronta a tornare operativa sul piccolo schermo, con la conduzione all’Isola dei Famosi e una carriera televisiva sulla quale non ha alcuna intenzione di indietreggiare. Sul fronte privato va a gonfie vele l’amore con il tedesco Bastian, ormai di famiglia, ma gli strascichi del matrimonio con Totti continuano a farsi sentire. Il termine ultimo per trovare un accordo è fissato per il prossimo 14 marzo. Allora, l’ex coppia d’oro dovrà aver trovato un accordo economico su tutto. Se così non fosse, sarà la magistratura a farlo per loro.