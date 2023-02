Noemi Bocchi è incinta di Francesco Totti? L’indizio che lascia presagire la gravidanza Noemi Bocchi potrebbe essere in dolce attesa. La compagna di Francesco Totti ha lasciato inavvertitamente esposta una cartellina medica che sembrerebbe suggerire una gravidanza in corso.

A cura di Stefania Rocco

Si parlava di crisi fino a qualche giorno fa e invece Francesco Totti e Noemi Bocchi potrebbero stare per allargare la famiglia. La notizia arriva dal settimanale Gente che ha fotografato la bella compagna del Pupone in giro per Roma. Noemi è stata paparazzata mentre entra all'interno di un ristorante romano nel quale, poco più tardi, la seguono Totti, accompagnato dal figlio Cristian, e la primogenita di Noemi insieme a un amico di famiglia. Nel raggiungere l'ingresso del ristorante, la donna sembra avere inavvertitamente lasciato sul cruscotto una cartellina particolarmente interessante, immediatamente presa di mira dai fotografi. Si tratta di una cartellina che reca stampata l'intestazione della clinica Mater Dei di Roma, la stessa all'interno della quale Noemi ha già partorito i suoi due figli. Significa che la donna è nuovamente incinta?

La cartellina di Noemi Bocchi suggerisce una gravidanza in corso?

Mater Dei, clinica privata romana, è la stessa che Noemi aveva scelto per le sue prime due gravidanze. Rinomata per il suo reparto di ginecologia ed ostetricia, sembra avere la piena fiducia della compagna di Totti. Una eventuale terza gravidanza, dunque, sarebbe probabilmente affidata proprio alla clinica. Per il momento, tuttavia, la coppia tace e lo stesso fanno coloro che gli sono vicini.

Nessuna crisi tra Francesco Totti e Noemi Bocchi

Tra Noemi e Francesco Totti non c'è alcuna crisi, diversamente dalle indiscrezioni circolate fino a qualche settimana fa. A smentire le voci di un allontanamento era stato proprio Francesco, pubblicando una foto della bellissima compagna in una Instagram story. Quello scatto ha chiarito la palese intenzione di spazzare via le voci di crisi. Del resto, la coppia sta affrontando la sua prima convivenza, un momento delicato ma che sembrerebbe avere unito ancora di più Francesco e Noemi. Una gravidanza, soprattutto in questo momento di relativa calma, chiarirebbe ancor di più le già serie intenzioni di entrambi.