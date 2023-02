Separazione Totti- Blasi, trovato accordo per casa e figli ma manca quello su borse e Rolex Venerdì 3 febbraio è fissata la seconda udienza della causa di separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. L’ex coppia ha già trovato un accordo per figli e casa, mentre manca quello sulla cosiddetta “Guerra dei Rolex” e sulle borse, questione che dovrebbe essere affrontata proprio domani.

A cura di Elisabetta Murina

Continua la causa di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Per domani, venerdì 3 febbraio, è fissata la seconda udienza presso il tribunale di Roma. Una giornata chiave in cui, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, si affronterà la questione della cosiddetta "guerra dei Rolex" e delle borse che i due ex coniugi si sarebbero sottratti. Mentre l'accordo sulla casa in cui vivevano e sull'affido dei figli è già stato raggiunto, lo stesso non si può dire per gli oggetti di lusso.

Totti- Blasi sarà una separazione consensuale?

La prima udienza del caso Totti-Blasi si è tenuta lo scorso 14 ottobre, dopo che la conduttrice aveva presentato ricorso d'urgenza in seguito alla sparizione dalla sua cabina armadio di un centinaio di scarpe e borse di lusso, di brand come Gucci, Hermes e Chanel, oltre ad alcuni gioielli preziosi. Il primo incontro con i rispettivi avvocati si era però concluso con nulla di fatto e i due diretti interessati avevano preferito non presentarsi.

Nell'incontro di domani, venerdì 3 febbraio, si affronterà al questione della collezione di Rolex, orologi dal valore complessivo di oltre un milione di euro, che Ilary Blasi ha sottratto all'ex marito e che lui ora rivuole indietro, dal momento che le borse e le scarpe di lei sono state ritrovate. Se anche in questo ambito si dovesse trovare un'intesa, allora la separazione tra i due noti volti dello spettacolo potrà dirsi consensuale, visto che un punto di incontro per figli e casa è già stato raggiunto.

La questione dei Rolex e delle borse sottratte: cosa è successo

A iniziare quella che ormai viene considerata una "guerra" era stato Totti, che in una intervista a Il Corriere della Sera aveva accusato l'ex moglie di avergli svuotato le cassette di sicurezza e la sua collezione di orologi Rolex. "Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi, semmai è un dispetto", aveva dichiarato lui, Poi, a distanza di non molto tempo, la vendetta rivendicata dal Capitano giallorosso: la sparizione di borse e scarpe di lusso dalla cabina armadio della conduttrice. Blasi aveva quindi deciso di presentare ricorso d'urgenza per riavere indietro i suoi oggetti, che infatti sono stati ritrovati a distanza di mesi. Lo stesso invece non è accaduto con i Rolex, che ad oggi appaiono quasi come l'ago della bilancia.