Separazione Totti e Ilary Blasi, oggi l’udienza ma loro non ci sono: la “guerra dei Rolex” prosegue

Oggi 14 ottobre c'è stata la prima udienza per la separazione dei coniugi Francesco Totti e Ilary Blasi. I protagonisti della "guerra dei Rolex" non si sono presentati, come riportato da Il Messaggero, e hanno mandato i loro avvocati a intavolare i primi discorsi, davanti al giudice Francesco Frettoni della settima sezione civile del Tribunale di Roma, sui beni di lusso sottratti e le rispettive richieste per riaverli indietro.

Una causa avviata da Ilary Blasi, assistita dall'avvocato Alessandro Simeone insieme ad altri due colleghi, con un ricorso presentato il 12 settembre scorso, quando è scoppiata l'ennesima bomba degli ultimi mesi per riavere indietro tutte le sue scarpe e borse. Un centinaio di calzature di lusso e accessori griffati Chanel, Gucci ed Hermes, oltre che alcuni dei suoi gioielli più costosi.

Francesco Totti ha ammesso di aver saccheggiato il guardaroba della moglie in conseguenza all'amara scoperta della sua cassetta di sicurezza privata di alcuni pezzi a lui molto cari. La sottrazione a carico del Pupone avrebbe visto protagonisti Ilary Blasi e suo padre e sarebbe avvenuta prima del comunicato stampa con cui avevano annunciato l'11 luglio la loro volontà di separarsi. La sua collezione di Rolex del valore di circa 700 mila euro, insieme ad altri oggetti preziosi che porterebbero la stima a oltre il milione di euro, avrebbe subito un considerevole danno con la sparizione di alcuni degli orologi a lui molto cari. Occhio per occhio, dente per dente, di lì l'attacco alla cabina armadio, che adesso reclama i suoi pezzi da collezione.

I dettagli del confronto con le parti, durato un'ora e dieci minuti, sono state riportate dal noto quotidiano: "Il magistrato si è riservato di decidere se aprire un'istruttoria, in cui eventualmente sentire i testimoni dei coniugi e se mantenere in un unico giudizio le domande di reintegro nel possesso dei beni di entrambi". Al momento, la data della prossima udienza non è stata ancora fissata. Nel frattempo, Totti si è mostrato con Noemi Bocchi, la sua nuova compagna, senza farsi più grandi problemi di sovraesposizione mediatica e Ilary Blasi continua a preferire l'amore dei figli e la dedizione ai trattamenti estetici come vetrina sui social.