La nuova accusa a Francesco Totti: sparita anche la collezione di scarpe griffate di Ilary Blasi Stando a quanto riporta Il Messaggero, Francesco Totti avrebbe sottratto a Ilary Blasi, dalla sua cabina armadio nella villa all’Eur, un centinaio di paia di scarpe firmate, oltre a tutte le sue borse e alcuni costosi gioielli. La conduttrice ha presentato ricorso d’urgenza al Tribunale di Roma. L’udienza è fissata per venerdì 14 ottobre.

A cura di Elisabetta Murina

Ilary Blasi è rimasta scalza. Letteralmente. Dopo la collezione di borse griffate, Francesco Totti avrebbe sottratto alla ex moglie, dalla sua cabina armadio nella villa al quartiere Eur, anche un centinaio di paia di scarpe firmate. A riportalo è il Messaggero, secondo il quale la conduttrice avrebbe subito presentato un ricorso d'urgenza davanti al Tribunale di Roma, chiedendone la restituzione. Mancavano all'appello anche alcuni dei suoi gioielli e tutte le sue borse, anche in questo caso di marchi costosi. Un "bottino" che vale una ingente somma di denaro, difficile da quantificare con precisione, ma senza dubbio almeno a quattro zeri.

Ilary Blasi "derubata" delle sue scarpe

Stando a quanto riporta il quotidiano romano, Francesco Totti avrebbe sottratto dalla cabina armadio di Ilary Blasi, nella loro villa all'Eur, un centinaio di paia di scarpe firmate, tra sandali, decolleté, sneakers di Gucci, Chanel, Amina Muaddi. Un vero e proprio bottino, almeno a quattro zeri, se si considera che il prezzo di ognuna di queste non scende sotto i 3mila-4mila euro circa. Un colpo basso nei confronti della conduttrice, che l'ha spinta a presentare un ricorso d'urgenza, tramite il suo avvocato Alessandro Simeone, davanti al Tribunale di Roma chiedendo la "reintegrazione e manutenzione del possesso". La prima udienza è fissata per venerdì 14 ottobre. Dall'armadio della conduttrice di Mediaset sono sparite anche alcuni dei suoi preziosi gioielli e le sue borse, sempre di marchi molto costosi, come Chanel, Gucci, Louis Vuitton.

La vendetta di Totti per i Rolex sottratti

Questo "furto" so tratta a tutti gli effetti di una vendetta rivendicata da Totti per la questione degli orologi Rolex, per la quale il calciatore però non ha ancora presentato ricorso. Non molto tempo fa, in un'intervista a Il Corriere della Sera, il Capitano della Roma aveva accusato l'ex moglie e il suocero di avergli svuotato le cassette di sicurezza e sottratto la sua collezione di orologi: "Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo… Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto". E infatti di dispetto si è trattato, come poi ha rivelato la stessa conduttrice, spiegando di averlo fatto perché erano quelli che le erano stati regalati proprio dal marito. Non solo: di recente ha pubblicato anche una storia Instagram davanti a una vetrina del noto marchio di orologi, con il tag riferito esplicitamente a Francesco Totti.