Proteggiamo i figli, ma anche i Rolex: il triste naufragio di Francesco Totti e Ilary Blasi

A cura di Andrea Parrella

L'intervista rilasciata da Francesco Totti l'11 settembre segna una svolta determinante nel racconto della separazione più discussa degli ultimi e dei prossimi anni. Una domenica che è stata letteralmente dominata dal chiacchiericcio sulle confessioni del Capitano (e la risposta della conduttrice) che rompono definitivamente ogni margine di conciliazione tra l'ex calciatore e l'ex letterina, prefisso ripetuto per ricordare, nostalgicamente, un luogo comune che Blasi e Totti hanno incarnato e cavalcato alla perfezione, fino a liberarsene.

La versione di Totti sulla fine del suo matrimonio con Ilary Blasi fa naufragare ogni presupposto di buonsenso, disinnesca quel progetto tattico che ha fatto da sfondo ai primi mesi di questa crisi, inizialmente taciuta e mascherata dietro lo scudo difensivo – e sacrosanto – dei figli da proteggere. Una mossa che a marzo di quest'anno aveva funzionato, consentendo alla coppia di tamponare l'emorragia e allontanare le voci di crisi, peraltro accusando la stampa per le indiscrezioni circolate e poi rivelatesi sostanzialmente vere. Poi è arrivato l'annuncio di separazione ufficiale a inizio estate e da lì via a botta e risposta, pettegolezzi, voci e indiscrezioni che hanno ingrossato la portata della rottura fino all'esondazione, rendendo la tutela dei figli pura retorica, una foglia di fico, uno slogan vuoto e sempre disatteso.

I diversi uomini frequentati, le cassette di sicurezza svuotate, i Rolex presi da Ilary Blasi insieme a suo padre, le 50 famiglie che lei dice di poter distruggere se solo parlasse. Sebbene sia evidente che nella stesura di interviste e comunicati di Totti e Blasi ci sia il palese zampino dei rispettivi avvocati, pronti a una battaglia legale sanguinosissima, l'impressione è che alcune di queste parole entreranno nel vocabolario comune, consegnando alla storia l'epilogo di questa relazione alla storia come una telenovela a puntate combattuta a mezzo stampa e (forse) in televisione, che dimostrerà plasticamente una verità inconfutabile: non contano i soldi, le possibilità, la fama, la popolarità, quando due persone che si sono amate si feriscono a vicenda sanno procurarsi un male indicibile, fino a mettere orologi e borse al centro di uno scontro a distanza che ha come testimoni (loro malgrado) proprio quei figli che dovrebbero essere tutelati.