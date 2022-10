Il primo video di Francesco Totti con Noemi Bocchi, in discoteca con loro anche Alex Nuccetelli È la prima pubblicazione social di Francesco Totti insieme a Noemi Bocchi dopo la fine della sua storia con Ilary Blasi. L’ex Capitano è in discoteca con un gruppo di amici, tra cui anche Alex Nuccetelli, e al suo fianco c’è la nuova fidanzata.

A cura di Ilaria Costabile

Francesco Totti e Noemi Bocchi, ormai, non fanno più mistero del loro legame e dopo essere stati beccati in più occasione dai paparazzi, evitando anche di scansarli, adesso è proprio l'ex capitano della Roma a pubblicare sul suo profilo Instagram un video di una serata in discoteca dove appare anche la sua nuova compagna.

Il video di Totti e Noemi in discoteca

Una serata spensierata, insieme agli amici e ovviamente alla sua Noemi, è così che Totti si mostra in una stories pubblicata su Instagram, in cui si vede il campione seduto che fa ondeggiare una candela "pirotecnica" e al suo fianco, in piedi, c'è Bocchi che si muove a tempo di musica. Il video, in realtà, è stato girato da un grande amico della coppia, ovvero Alex Nuccetelli che, infatti, si inquadra alla fine della ripresa e saluta sorridente. Si tratta del primo contenuto ufficiale che il Capitano pubblica sul suo profilo, un nuovo inizio per la coppia che, almeno fino a qualche tempo fa, nonostante su tutti i media si parlasse della loro storia, sembrava reticente a mostrarsi insieme, mentre ora, con il primo processo alle porte e la fase iniziale della separazione prevista per inizio 2023, sembra che non abbiano più motivi per non consolidare anche pubblicamente il loro legame.

Le foto insieme con i figli

Sono ormai settimane che la coppia non fa nulla per nascondersi, come dimostra il fatto che il mese scorso lui è stato paparazzato mentre usciva serenamente da casa della sua dolce metà. I due, d'altro canto, erano stati fotografati solo poche sere fa, insieme, in un ristorante e Totti era apparso tranquillo, sorridente, dal momento che con loro c'erano anche i figli di lei e la piccola Isabel. Il ritratto di una famiglia felice e, secondo il settimanale Chi, dove sono state pubblicate le foto, al dito di Noemi Bocchi è comparso un anello che ha tutta l'aria di essere un regalo del compagno. Pare, inoltre, che il ristorante in cui sono stati beccati, sia lo stesso in cui lui chiese a Ilary Blasi di diventare sua moglie. Insomma, in qualche modo, la storia si ripete.