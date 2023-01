Ilary Blasi, fuga d’amore a Parigi col nuovo fidanzato: è audace col top tagliato sotto al seno Ilary Blasi ha trascorso il weekend in Francia col nuovo fidanzato Bastian Muller, una fuga d’amore all’insegna di look glamour e audaci.

A cura di Giusy Dente

La "Parigi alternativa" di Ilary Blasi è una città viva, capitale del romanticismo, ma anche movida e del divertimento, dove spaziare tra discoteche, ristoranti, hotel di lusso. La conduttrice l'ha scelta per un weekend col nuovo compagno: la relazione, già nota da diversi mesi (risalgono a novembre le prime foto) è stata ufficializzata col primo tag su Instagram e una foto di coppia.

Ilary Blasi a Parigi col nuovo compagno

Per la fuga d'amore col nuovo compagno Bastian Muller, Ilary Blasi ha scelto Parigi. La coppia si sta godendo la città e tutto ciò che ha da offrire, ma stavolta si sono esposti un po' di più. Per la prima volta, la conduttrice lo ha taggato nelle sue Instagram Stories. Ilary Blasi da quando ha posto fine al matrimonio con Francesco Totti è molto attiva sui social e tiene costantemente aggiornati fan e follower sulla sua nuova vita. È il suo modo per non dare l'idea di una donna inconsolabile che vive di ricordi, bensì per dichiararsi forte e pronta a voltare pagina.

Il look audace di Ilary Blasi rivela l'underboob

Nella capitale francese, Ilary Blasi sta dando il meglio in quanto a look, sempre nello stile glamour che la contraddistingue. Il primo scatto in hotel è stato con un abito in maglia a collo alto, in un tenue color lilla, impreziosito da piume sui polsini e reso sensuale dalla schiena completamente nuda. Ha proseguito la fuga d'amore con un outfit total black ugualmente sexy ed elegante: il top lascia pancia e schiena scoperti, rivelando l'underboob.

La conduttrice in discoteca con jeans e T-shirt

Ma quando vuole, la conduttrice sa essere anche più rock e casual. Per la serata in discoteca ha infatti optato per qualcosa di completamente diverso e ben più semplice. Ha abbinato a un paio di jeans scuri un'intramontabile T-shirt bianca, perfetta per ogni occasione, compresa questa. Ha completato il look con un paio di anfibi e una pochette. Quale sarà il prossimo outfit con cui stupirà fan e follower?