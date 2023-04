Ilary Blasi in abito sottoveste: la vacanza romantica a Marrakech è con gli accessori di lusso Ilary Blasi si sta godendo qualche giorno di relax a Marrakech insieme a Bastian Muller, sfoggiando abiti sensuali e borse di lusso.

A cura di Beatrice Manca

Ilary Blasi sta vivendo un assaggio d'estate in anticipo: insieme al compagno Bastian Muller è partita alla volta del Marocco per trascorrere qualche giorno di vacanza. La conduttrice dell'Isola dei Famosi di recente ha compiuto 42 anni e ha festeggiato il compleanno con una romantica cena a luma di candela – forse proprio una romantica sorpresa di Bastian – in una sala privata di un ristorante. L'intera vacanza è all'insegna dello stile, tra romantici abiti sottoveste e accessori di lusso.

Ilary Blasi con lo slip dress bianco

Ilary Blasi ha condiviso alcuni dettagli della sua fuga romantica sui social: con ogni probabilità la cena si è tenuta all'Almaha Marrakech & SPA, un resort a 5 stelle a Marrakech. Dalle foto possiamo anche ‘rubare' alla conduttrice tv qualche idea per i look di primavera. Per la serata di sabato Blasi ha puntato tutto sulla sensualità di uno slip dress, l'abito sottoveste anni Novanta protagonista della moda Primavera/Estate 2023.

Ilary Blasi con la borsa Saint Laurent

La borsa da 2mila euro di Ilary Blasi

Ilary Blasi lo ha scelto di colore bianco – una delle tinte più chic della bella stagione – e lo ha abbinato a un intenso make up con occhi in primo piano e capelli sciolti, al naturale. Ma l'accessorio che ha attirato l'attenzione delle fan è stata sicuramente la sua borsa griffata: dopo la Hermès sfoggiata a cena, Blasi ha sfoggiato una borsa nera di Saint Laurent con un dettaglio dorato. Si tratta di una borsa Hobo, uno dei modelli più famosi della casa di moda, in vendita sul sito al prezzo di 1890 euro. Le atmosfere suggestive di Marrakech la ispireranno per i prossimi look dell'Isola dei Famosi?

Leggi anche Ilary Blasi con gonna a vita alta e top: completa il look con accessori vintage di lusso