Ilary Blasi e Bastian Muller, dove si trova l’hotel da sogno della romantica cena di compleanno Ilary Blasi ha festeggiato il compleanno con Bastian Muller: una romantica cena a luce soffusa. Non hanno specificato dove si trovano, ma sembrerebbe un Riad di lusso del Marocco.

Dopo un lungo periodo di stop dagli impegni di lavoro, in cui Ilary Blasi si è dedicata unicamente a se stessa, la conduttrice è tornata in tv. È nuovamente al timone de L'Isola dei Famosi. Per il debutto non si è risparmiata e c'è stata subito una frecciatina all'ormai ex marito Francesco Totti. Nella prima puntata ha esordito con: "Vi avevo lasciato con un claim: tutto può cambiare. Ed effettivamente tante cose sono cambiate. Come sapete, un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco, non c’è più. Parlo di Nicola Savino".

Il riferimento è alla fine del matrimonio e alla nuova relazione con l'imprenditore tedesco Bastian Muller. I due stanno insieme da diversi mesi e ci sono anche già state le presentazioni ufficiali in famiglia: fanno sul serio. In occasione del compleanno di Ilary Blasi (che ha compiuto 42 anni), le ha organizzato una sorpresa da sogno. L'ha portata in una location spettacolare, dove hanno cenato a lune di candela, come sospesi sull'acqua.

Dove hanno festeggiato Ilary e Bastian

Ilary Blasi e Bastian Muller non hanno specificato dove si trovano. Non è dunque dato sapere con sicurezza dove hanno festeggiato il compleanno della conduttrice e dove hanno fatto la spettacolare cena che hanno testimoniato sui social. Per l'occasione la neo 42enne ha sfoggiato un sexy look total black, con maxi scollatura su schiena e décolleté.

Il fatidico luogo, che ha conquistato fan e follower per la sua bellezza, potrebbe trovarsi a Marrakech. Dalle foto sembrerebbe l'Almaha Marrakech & SPA, una struttura lussuosa a cinque stelle in Marocco aperta nel 2016, ideata dall'architetto e designer belga Charles Kaisin. Il riad (termine specifico dell'architettura locale) è situato nel quartiere più antico della città, la Kasbahè.

È realizzato con abbondanza di mosaici, legni intagliati, lanterne di vetro modellate a mano dagli artigiani del posto, frutto di tradizioni millenarie tramandate di generazione in generazione. Tutt'intorno al patio centrale (elemento cardine di questa tipologia di struttura) ci sono archi, colonne, tende e drappeggi, piante lussureggianti. Insomma, è un posto magico fatto di elementi preziosi e dettagli sfarzosi.

La cena di Ilary e Bastian sembra si sia svolta proprio nell'enorme spazio del patio, sotto le stelle. In questo periodo dell'anno una notte per due persone nella struttura ha un costo variabile a seconda della tipologia di camera. Si va dai 451 euro della suite junior ai 620 della suite con terrazza privata. La coppia si sta godendo qualche giorno all'insegna del relax e del puro amore, lontano dalla routine e dagli impegni. Non potevano che scegliere un luogo magico, per coronare con romanticismo il primo compleanno festeggiato insieme.