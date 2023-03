Ilary Blasi coperta di paillettes e raso: con l’abito trasparente si prepara al ritorno in tv Ilary Blasi sta per tornare in tv e sui social documenta tutti i preparativi per apparire al meglio sul palco. Nelle ultime ore si è mostrata alle prese con il fitting degli abiti, sorprendendo i fan per esuberanza e audacia.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi sta per tornare in tv dopo un lungo periodo di pausa. È da circa un anno che non appare sui palcoscenici Mediaset, anche se in compenso ha fatto parlare molto di lei a causa del divorzio da Francesco Totti e dell'amore ritrovato al fianco di Bastian. Ora, dopo aver trascorso gli ultimi mesi tra serate mondane e viaggi oltreoceano, sembra essere pronta per ricominciare e sui social ha documentato alcuni dei preparativi. Tra qualche settimana sarà di nuovo al timone de L'isola dei famosi e a quanto pare sta curando nei minimi dettagli la sua immagine per apparire al meglio sul palco: ecco come si è mostrata su Instagram.

Ilary Blasi, il fitting prima del ritorno in tv

A dare il via ai preparativi per il debutto di una nuova edizione de L'isola è stato il nuovo colore di capelli biondo platino, successivamente Ilary ha fatto visita al dentista per sbiancare il sorriso e infine qualche giorno fa si è lasciata immortalare per la prima volta negli studi milanesi in total gold. Ora che manca pochissimo al ritorno in tv la conduttrice sembra essere alle prese con i fitting, anche se non è chiaro se indosserà gli abiti provati proprio sul palco del reality. La cosa certa è che ha dato spazio all'esuberanza tra scintillii, dettagli appariscenti e trasparenze.

Ilary Blasi con Xenia Cuprianova

Chi ha firmato il vestito trasparente di Ilary Blasi

Nelle ultime ore Ilary Blasi si è mostrata tra le "grinfie" di Xenia Cuprianova, designer e make-up artist di origini moldave che le ha personalizzato uno dei suoi abiti. La conduttrice ha indossato un lungo modello a sirena color cipria: gonna e bustier sono ricoperti di paillettes scintillanti, mentre le maniche sono lunghe, a palloncino e in raso. A segnare il punto vita c'è una fascia sempre di raso in tinta, mentre il tessuto che fascia la silhouette è trasparente e lascia intravedere chiaramente le gambe. Così facendo Ilary avrà dato una piccola anticipazione del suo stile a L'isola? A questo punto non resta che aspettare qualche settimana per scoprirlo.