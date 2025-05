video suggerito

Chi ha vestito Alessandra Mastronardi per il ritorno in tv a Verissimo Alessandra Mastronardi è tornata in tv dopo diversi anni di pausa: ieri è stata tra gli ospiti di Verissimo e ha ripercorso le tappe principali della sua carriera. Chi ha firmato il look minimal e chic che ha sfoggiato sul palco?

A cura di Valeria Paglionico

Alessandra Mastronardi è stata tra gli ospiti della puntata domenicale di Verissimo, il rotocalco di Canale 5 che va in onda ogni settimana nel weekend con un doppio appuntamento. Intervistata dalla conduttrice Silvia Toffanin, l'attrice ha ripercorso i tratti più salienti della sua carriera, da I Cesaroni a oggi, rivelando anche qualche dettaglio inedito della sua vita privata. Era da tempo che mancava dalla tv ma è tornata in gran stile per presentare Doppio Gioco, la nuova fiction che la vede protagonista, in onda da martedì 27 maggio su Canale 5. Cosa ha indossato per questo momento importante?

Alessandra Mastronardi torna in tv a Verissimo

Da sempre icona di eleganza chic e sofisticata, neppure in questa occasione Alessandra Mastronardi si è smentita. Tornata in tv ad anni di distanza dal suo ultimo impegno sul piccolo schermo, l'attrice è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di stile, dando così prova di non aver "perso lo smalto".

Alessandra Mastronardi con Silvia Toffanin

Per essere intervistata da Silvia Toffanin si è rivolta a "re Giorgio Armani", stilista a cui da sempre è molto legata e che in diversi momenti importanti della sua carriera ha realizzato per lei degli abiti da sogno. Sul palco di Canale 5 ha sfoggiato un completo minimal, glamour e raffinato, per la precisione un coordinato in un sabbia tenue, colore simbolo della classe senza tempo che "strizza l'occhio" alla primavera.

Alessandra Mastronardi in Giorgio Armani

Il look sabbia di Alessandra Mastronardi

Cosa ha indossato Alessandra Mastronardi a Verissimo? Ha abbinato una giacca doppiopetto in raso total beige a una gonna in tinta, un modello in delicata seta lunga fino ai piedi che ha aggiunto un tocco glamour e romantico a un classico look da business woman.

Alessandra Mastronardi in Giorgio Armani

Per completare il tutto ha scelto un paio di pumps marrone metallico col tacco a spillo, mentre per quanto riguarda i gioielli ha optato per la semplicità con un orologio "classico" e due collanine sottili in oro bianco. Capelli sciolti e ondulati, make-up dai toni naturali e manicure minimal: Alessandra Mastronardi continua a essere icona di bellezza e di stile nonostante gli anni che passano.