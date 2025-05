video suggerito

Le location di Doppio Gioco, la nuova fiction di Canale 5 con Alessandra Mastronardi Parte oggi Doppio Gioco, la nuova fiction di Canale 5 con Alessandra Mastronardi e Max Tortora. Dove sono ambientate le 4 puntate? Ecco tutte le location della serie.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, martedì 27 maggio, va in onda la prima puntata di Doppio Gioco, la nuova fiction di Canale 5 che segna il ritorno in tv di Alessandra Mastronardi al fianco di Max Tortora. L'attrice ricopre i panni di Daria, una donna che, dopo aver seguito sempre le partite di poker del padre, è diventata capace di "leggere" le persone. Questa peculiarità ha portato i Servizi Segreti a proporle una collaborazione sotto copertura per andare alla ricerca di Gemini, un esponente della criminalità internazionale appassionato del gioco d'azzardo. Dove sono state girate le diverse scene? Ecco tutte le location della serie.

Le location a Roma e Ostia in Doppio Giocvo

La fiction Doppio Gioco con Alessandra Mastronardi è ambientata principalmente a Roma, soprattutto nel centro urbano che da sempre fa da sfondo a numerosi set cinematografici. Molte riprese sono state realizzate anche a Ostia, il litorale a pochi chilometri dalla Capitale, e all'aeroporto di Fiumicino, luogo chiave per la storia, visti gli spostamenti e le fughe di alcuni dei protagonisti.

Ostia

Non sono mancati, infine, alcuni set a Frascati, a Grottaferrata e tra i Castelli Romani, i paesi e le cittadine a sud-est della città di Roma, intorno ai Colli Albani, tutte ambientazioni suggestive e diversificate rispetto agli scenari urbani e residenziali del centro città.

Doppio Gioco

I set in Piemonte e le scene girate a Torino

Le 4 puntate di Doppio Gioco sono ambientate principalmente a Roma e nel Lazio ma, come sarà evidente fin dai primi momenti, la storia avrà un prologo in Piemonte, per la precisione a Torino, capoluogo di regione. La storia, dunque, probabilmente avrà degli sviluppi anche nel nord Italia. In quanti non vedono l'ora di ammirare ancora una volta Alessandra Mastronardi in tv, soprattutto al fianco di Max Tortora (proprio come ne I Cesaroni)?

Palazzo Carignano a Torino