Dove è stata girata Le onde del passato, le location della serie tv su Canale 5 Mercoledì 19 febbraio 2025 va in onda su Canale 5 "Le onde del Passato", la fiction con Anna Valle e Giorgio Marchesi: ambientata su un'isola della Toscana, scopriamo dov'è stata girata.

A cura di Arianna Colzi

Anna Valle e Giorgio Marchesi

Mercoledì 19 febbraio va in onda su Canale 5 la prima puntata di Le onde del passato, serie ambientata in Toscana, sull'Isola d'Elba e che vede come protagonisti Anna Valle e Giorgio Marchesi, nei ruoli di Anna e del commissario Luca Bonnard. Ispirato liberamente al romanzo Due sirene in un bicchiere di Federica Brunini, racconta le vicende di due amiche Anna e Tamara, le quali nell'estate 2004 sono vittime di violenza. Vent'anni dopo Anna torna sull'isola dove Tamara è rimasta ad abitare perché l'amica le confessa di aver catturato uno degli uomini che le aveva molestate vent'anni prima. Con l'aiuto del commissario Luca Bonnard, Anna cercherà di scagionare Tamara dall'accusa di aver ucciso l'uomo catturato, cercando allo stesso tempo di trovare gli altri uomini responsabili della violenza. La serie è girata interamente sull'isola toscana dov'è ambientata.

Una scena de "Le onde del passato"

Le location de Le onde del passato

La storia al centro della fiction Le onde del passato è ambientata tra Porto Azzurro, uno dei comuni dell'isola d'Elba, Marciana Marina e il Monte Capanne, tutte località che fanno parte della provincia di Livorno. Il monte è uno il più alto della provincia di Livorno e di tutta l'isola. Le riprese si sono tenute nella primavera del 2024 sull'isola, poco prima che cominci l'alta stagione turistica che coincide con i mesi estivi.

Piazza Matteotti a Porto Azzurro

Il B&B ricostruito in una villa sulla spiaggia di Schiopparello

Il B&B Le Sirene che dà il titolo al libro che ha ispirato la fiction è gestito da Tamara che è rimasta a vivere sull'isola insieme alla figlia Mia. È stata ricostruita in una villa affacciata sulla spiaggia di Schiopparello, che si trova nei pressi di Portoferraio, un'altra delle località più note dell'isola d'Elba.

La spiaggia di Schiopparello | Foto InfoElba.it

Il libro scritto da Federica Brunini è ambientato sull'isola di Gozo, a Malta, ma, come ha raccontato Giulio Manfredonia, l'Elba è stata scelta per le sue anime: turistica d'estate e poco affollata nelle altre stagioni, dove la natura domina incontaminata.