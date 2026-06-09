Dov’è stata girata Un nuovo inizio, la serie spagnola in onda su Canale 5 ambientata in Andalusia

Stasera su Canale 5 va in onda Un nuovo inizio, la serie tv spagnola che ripercorre la vita di una giovane donna andalusa. Le riprese hanno toccato tre regioni: dall’Andalusia alla Comunità di Madrid, passando per la Castilla-La Mancha.

Un nuovo inizio, il cast della serie tv spagnola

Dopo l'enorme successo in Spagna, la serie tv Un nuovo inizio (Entre Tierras) è arrivata anche in Italia su Canale 5. Girata dal team di registi Humberto Miró, Pablo Guerrero e María Togores, la fiction è un melodramma ambientato nell'Andalusia degli anni '60, che vede come protagonista l'attrice Megan Montaner. Montaner, nei panni di Maria, è una giovane donna andalusa che accetta un matrimonio combinato con un ricco proprietario terriero della Mancia per salvare la sua famiglia dalla rovina economica e proteggere i suoi fratelli. Il dramma rurale è principalmente ambientato in Almadrava de Monteleva, Andalusia, e una tenuta agricola a La Mancha.

I luoghi di Un nuovo inizio in Andalusia

Le riprese hanno toccato tre diverse regioni della Spagna: Andalusia, Comunità di Madrid e Castilla-La Mancha. Per le origini e i legami famigliari della protagonista, Maria, le riprese hanno toccato alcuni dei luoghi più suggestivi dell'Andalusia, come la provincia di Almeria, famosa per i suoi contrasti suggestivi tra natura e architettura moresca. In particolare, il Parco Naturale di Cabo de Gata-Níjar, che ha ospitato diverse scene della fiction, è una splendida riserva della biosfera con calette rocciose, acqua cristallina e la spiaggia vulcanica di Playa de Mónsul.

Playa de Mónsul

All'interno del parco si trova poi l'iconica Chiesa di Las Salinas che, costruita nel XX secolo per i lavoratori delle saline, è uno dei punti più famosi dell'intera zona. Tra le altre location della provincia rientrano anche località come località di Las Negras, La Isleta del Moro e la frazione di Almadraba de Monteleva, pittoreschi villaggi di pescatori che rappresentano a pieno lo spirito andaluso.

Chiesa di Las Salinas sulla spiaggia di Cabo de Gata, Almería, Spagna

Le location in Castilla-La Mancha

Nella regione di Castilla-La Mancha, famosa in tutto il mondo per essere lo scenario delle avventure del Don Chisciotte, la produzione ha scelto di girare le scene che riguardano la tenuta della famiglia dei Cervantes, quella che a cui si unisce Maria. Tra i luoghi delle riprese rientra il capoluogo Toledo, che non solo è Patrimonio dell'Unesco, ma è anche conosciuta come la città delle culture grazie all'incredibile fusione di eredità ebraiche, musulmane e cristiane.

Toledo, Spagna

E anche Ciudad Real, il vero cuore delle vicende di Don Chisciotte dove è possibile ammirare i famosi mulini a vento, è stata usata per girare alcune delle scene della fiction. Hanno girato anche nel piccolo borgo medievale di Atienza, nella provincia di Guadalajara: un piccolo gioiello con strade di pietra e tantissimi edifici religiosi.

I mulini a vento di Ciudad Real, Spagna

Le location nella Comunità di Madrid

La Comunità di Madrid ha invece offerto due location in particolare, per gli interni della tenuta: Aranjuez e Ambite. Ad Ambite le riprese si sono svolte principalmente nel Palacio del Marqués de Legarda, un'imponente residenza nobiliare del ‘600 in stile barocco, mentre a Aranjuez le aree verdi e i giardini storici sono stati usati per girare le scene in esterno alla tenuta.