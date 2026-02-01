Cuori 3, le location della terza stagione della serie con Pilar Fogliati e Matteo Martari

Cuori, la terza stagione della serie tv in onda su Rai 1

Stasera 1 febbraio su Rai 1 torna in prima serata Cuori 3, la nuova stagione della fiction diretta da Riccardo Donna, che vede protagonisti Pilar Fogliati e Matteo Martari nei panni dei medici Delia Brunello e Alberto Ferraris. Ambientata nell’Italia degli anni '70, questa terza stagione continua a raccontare le sfide professionali e personali di un gruppo di pionieri della cardiochirurgia, intrecciando ricerca medica e dinamiche personali. Come per le stagioni precedenti, le riprese si sono concentrate in Piemonte, con un’attenzione particolare alla città di Torino, ma per la prima volta il set si è allargato anche ai piccoli comuni di Collegno e Mathi, grazie al sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

Matteo Martari e Pilar Fogliati in una scena di Cuori 3 tra le strade di Torino

I luoghi di Cuori 3 a Torino

Al centro delle riprese di Cuori 3 c’è ancora una volta Torino, la piccola Parigi italiana che con il suo patrimonio architettonico e culturale diventa lo sfondo perfetto per le vicende ambientate nel 1974. La fiction intreccia ambientazioni reali e set costruiti. Gli Studi Lumiq, nelle zone più industriali della città, ospitano la ricostruzione degli interni dell’ospedale Molinette, che nella narrazione è il cuore pulsante delle storie dei personaggi. Per le scene esterne invece, che rappresentano l’ospedale e altri spazi di vita quotidiana, si riconoscono la Caserma Alessandro Riberi come facciata dell’ospedale e i Docks Dora, un ex complesso di magazzini che oggi ospita gallerie d’arte, studi d’architettura e incredibili locali gastronomici.

I giardini di Palazzo Cisterna in primavera

Sempre a Torino, Cuori 3 porta in scena la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea con il suo grande patrimonio artistico e culturale e il Teatro Juvarra, mentre Palazzo Birago, il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), i giardini Cavour e il giardino di Palazzo Cisterna aggiungono uno sfondo storico e degli scorci naturali all’ambientazione della serie. Infine, la produzione ha scelto anche luoghi meno conosciuti ma comunque suggestivi, come l’Istituto San Giuseppe e il Cinema Centrale, che contribuiscono alla ricchezza più reale e quotidiana di Torino e, nella zona di Borgo Cornalese, la Chiesa della Madonna dei Dolori, che diventa luogo chiave per alcune importanti vicende della storia.

Villaggio Leumann, piccolo gioiello dell’800 nel cuore di Collegno

Le nuove ambientazioni, i comuni di Collegno e Mathi

Rispetto alle stagioni precedenti, Cuori 3 allarga il suo set includendo anche Collegno e Mathi, due piccoli comuni della provincia di Torino coinvolti nelle riprese grazie alle iniziative della Film Commission Torino Piemonte. Collegno, città ricca di storia, offre spazi che portano sulla scena scorci di vita quotidiana, che richiamano l’Italia degli anni Settanta. Anche a Mathi, piccolo comune con un forte carattere tipicamente piemontese, è stato scelto per una combinazione di aree storiche e paesaggi autentici, arricchendo le vicende della serie e favorendo un contrasto tra la grande città e le realtà più piccole. Queste due piccole location mostrano come Cuori 3 sia in grado di restituire un quadro più variegato dell’Italia anni ’70 attraverso le sue architetture, i suoi spazi e i suoi dettagli di vita urbana.