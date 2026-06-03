Alhaurìn de La Torre, la città della Spagna che combatte il caldo con tende da sole fatte all’uncinetto

Si chiama Alhaurìn de La Torre ed è la cittadina vicino Malaga che ha trovato un modo originale per combattere il caldo: delle tende da sole fatte all’uncinetto installate sopra le strade del centro.

L'estate non è ancora arrivata ma le temperature sono già bollenti, tanto che in moltissimi sono già certi del fatto che nei prossimi mesi si raggiungerà un caldo da record. Tra le nazioni europee più infuocate degli ultimi anni c'è la Spagna, dove fin dalla fine della primavera si cominciano a registrare anche oltre 40 gradi negli orari di punta. In Andalusia, per la precisione ad Alhaurìn de La Torre, un adorabile paesino a pochi chilometri da Malaga, è stato ideato un rimedio davvero ingegnoso e originale per combattere le elevate temperature: dei tendoni cuciti all'uncinetto dalle donne locali per tenere le strade del centro all'ombra.

Le tende da sole fatte a mano installate nelle strade del centro

La città da visitare durante un tour estivo della Spagna è Alhaurìn de la Torre, in provincia di Malaga, dove non si può rimanere indifferenti di fronte i maxi tendoni colorati che proteggono le strade del centro dal sole. Sono stati realizzati all'uncinetto da oltre 300 donne del posto per creare una copertura tessile utile a ombreggiare la principale via commerciale. Ci sono voluti 3 anni di lavoro manuale per portare a termine l'opera d'arte e il risultato è incredibilmente scenografico. Come se non bastasse, il tessuto riesce a ridurre la temperatura estiva fino a 5 gradi. Il successo dell'iniziativa ha fatto sì che Alhaurìn de la Torre venisse definita la "città dell'uncinetto".

Alhaurìn de La Torre

Il centro storico "Instagrammabile"

La tradizione è nata nel 2019 grazie a un gruppo di volontarie che si è offerto di realizzare la copertura a maglia per le strade cittadine e da allora all'inizio di ogni stagione calda compaiono dei nuovi tendoni multicolor delle fantasie più svariate, dalle righe alle figure geometriche, fino ad arrivare agli abbinamenti color block e ai disegni etnici. Il centro della cittadina, inoltre, offre anche moltissime altre attrazioni, dai cortili fioriti alla chiesa di San Sebastìan, fino ad arrivare al palazzo storico La Finca el Portòn. In quanti la sceglieranno per la loro prossima vacanza estiva, così da assicurarsi una serie di scatti super Instagrammabili?