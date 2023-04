Ilary Blasi a Napoli coi figli e Bastian: la gita è casual con felpa griffata e texani “Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi” recita il detto e Ilary Blasi lo ha preso alla lettera. È stata a Napoli coi figli, il nuovo compagno e gli amici.

A cura di Giusy Dente

"Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi" recita il detto e Ilary Blasi deve averlo preso proprio alla lettera. La conduttrice ha trascorso le festività pasquali assieme ai figli, al nuovo compagno e agli amici: tutti insieme si sono recati a Napoli, per trascorrere una giornata diversa all'insegna del divertimento, dell'allegria e del buon cibo. Una passeggiata ai quartieri spagnoli, il murale di Maradona, una pizza da "Concettina ai tre Santi", le terrazze panoramiche di Posillipo, le botteghe di presepi di San Gregorio Armeno (dove ha ricevuto in dono un portafortuna), il Vesuvio in lontananza: hanno fatto un lungo tour tra le bellezze della città, documentando tutto sui social.

Ilary Blasi a Napoli: c'è anche Bastian

Ilary Blasi e Bastian Muller non si nascondono più: il loro è ormai un amore vissuto alla luce del sole ed entrambi hanno conosciuto le rispettive famiglie. Stavolta l'imprenditore tedesco è tornato in Italia per trascorrere la Pasqua a Napoli con la fidanzata, che è solita raggiungerlo spesso in Germania. Nel capoluogo partenopeo con la coppia c'erano anche tanti amici e i tre figli della conduttrice.

Cristian, Chanel e Isabel sono nati dal matrimonio con Francesco Totti e hanno rispettivamente 17, 15 e 7 anni. Stanno trascorrendo equamente il loro tempo coi genitori, ormai separati e sembra abbiano un buon rapporto coi rispettivi nuovi compagni. Anche il calciatore, infatti, ha accanto una nuova persona, entrata stabilmente nella sua vita. Proprio con Noemi Bocchi ha trascorso la Pasqua, però al mare.

Leggi anche Ilary Blasi al circo con i figli: il look casual nasconde un dettaglio di lusso

A Pasqua Ilary Blasi sceglie Celine

Ilary Blasi si sta godendo questi ultimi momenti di relax assoluto prima di tornare ai fitti impegni televisivi: è imminente il debutto sul piccolo schermo della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Lei è nuovamente al timone del reality. Già è alle prese coi set, i fitting, le registrazioni e ha portato con sé i follower in alcuni momenti delle sue giornate: la presenza sui social si è intensificata notevolmente.

Ama condividere non solo la quotidianità professionale, ma anche quella familiare, difatti ha mostrato anche alcune foto scattate a Napoli durante le festività pasquali. Per la gita fuori porta la conduttrice ha scelto un look comodo e casual, ma griffato, come sempre: spicca la felpa firmata Celine, con cappuccio e coulisse su cui è ben leggibile il logo della Maison. Costa 850 euro. L'ha abbinata a un paio di jeans chiari, stivali texani marroni e cappotto cammello, con maxi occhiali da sole. Trendy sempre, anche quando sceglie la comodità.