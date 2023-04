Pasqua a Napoli per Ilary Blasi: a San Gregorio Armeno le regalano un corno portafortuna Ilary, in vacanza a Napoli con i figli e il nuovo compagno, ha visitato la celebre via dei presepi: qui, l’artigiano Genny Di Virgilio le ha regalato un corno portafortuna.

A cura di Valerio Papadia

Non poteva mancare una tappa – quasi obbligata per ogni turista – a San Gregorio Armeno, l'iconica via dei presepi, per Ilary Blasi, che durante queste festività legate alla Pasqua si è concessa una vacanza in famiglia a Napoli: con lei, infatti, ci sono i tre figli, ma anche il nuovo compagno, Bastian Muller, oltre che alcuni amici.

A San Gregorio Armeno, Ilary ha visitato la bottega dell'artigiano e maestro dell'arte presepiale Genny Di Virgilio, che non si è lasciato scappare l'occasione per fare un omaggio alla nota conduttrice: l'artigiano le ha infatti regalato un corno portafortuna che, a suo dire, è "collaudato", ovvero funzionerebbe a tenere lontana la sfortuna.

Secondo la tradizione partenopea, il corno, di quelli classici rossi che sono ormai un simbolo di Napoli, va sempre regalato. Usanza vuole, infatti, che non si possa comprare un corno per sé stessi: è necessario che l'amuleto vada regalato, donato, se si vuole beneficiare a pieno dell'effetto portafortuna.

Ilary Blasi a Napoli con i figli e il nuovo compagno

Una vacanza, quella a Napoli, che Ilary Blasi sta raccontando anche attraverso i social network. Nella giornata della Santa Pasqua, la conduttrice e i tre figli – Cristian, Chanel e Isabel – insieme a Bastian Muller e a tutta la loro comitiva, si sono concessi una passeggiata nel centro storico di Napoli, con immancabile pizza annessa.

Non poteva mancare, poi, anche la foto di rito con lo sfondo del Golfo e del Vesuvio, che però non è stata scattata sul Lungomare, ma dalla collina di Posillipo, dalla quale si può godere di una veduta sulla città ancora più suggestiva.