video suggerito

Il Teatro San Carlo di Napoli rimesso a nuovo, via le impalcature entro luglio: ecco come sarà I lavori di restauro della facciata occidentale del Teatro San Carlo saranno ultimati entro luglio 2024 e saranno rimosse le impalcature. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Via le impalcature dal Teatro San Carlo di Napoli entro luglio 2024. I lavori di restauro, iniziati a settembre 2023 e finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, infatti, si avviano a conclusione. Il Massimo lirico partenopeo è stato completamente rimesso a nuovo. Le opere interne sono state completate lo scorso anno. Restano ancora in piedi i ponteggi per il restauro della facciata ovest, ossia la facciata prospiciente piazza Trento e Trieste, che il Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania e il Molise sta eseguendo come stazione appaltante. Le attività di progettazione e di direzione dei lavori sono state espletate da funzionari tecnici del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Napoli. La ditta esecutrice dei lavori di restauro e la napoletana A.D. Restauri & Costruzioni srl.

Il restauro del San Carlo ultimato a luglio 2024

A breve sarà smontato il ponteggio degli ultimi tre ordini. A luglio, secondo le previsioni, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, i lavori di restauro e di messa in sicurezza della facciata saranno completamente ultimati. La prossima settimana è previsto un sopralluogo sul cantiere del Soprintendente dei Beni Cultutali, del Soprintendente del San Carlo Stephane Lissner e del direttore generale Spedaliere, e del Provveditore alle Opere Pubbliche, ingegner Placido Migliorino, per verificare lo stato dell'arte dei lavori.

La facciata del San Carlo prima dei lavori

Scoperte le vecchie riquadrature della facciata

È stato un intervento di restauro molto impegnativo, anche dal punto di vista della messa in sicurezza di elementi aggettanti pericolanti. Sulla facciata, infatti, era stata posta una rete di protezione una decina di anni fa. Con il restauro sono stati conservati i colori della facciata principale, di fronte alla Galleria Umberto I di Napoli. Sulle pareti degli ultimi due ordini sono state rinvenute le vecchie riquadrature nascoste sotto le rasature realizzate 20 anni fa. È stato necessario accentuarle con pigmenti naturali per farle vedere da sotto a distanza di trenta metri.

Leggi anche Guerra in Palestina, striscioni contro la Nato al Teatro San Carlo di Napoli

La facciata del San Carlo restaurata

Intervento da 700 mila euro

I lavori sulla facciata occidentale del Teatro sono iniziati a settembre 2023. Il finanziamento dei lavori delle facciate è stato assicurato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. L'importo contrattuale dei lavori ammonta a poco più di 500mila euro oltre l'IVA e Somme a disposizione dell'Amministrazione per un totale complessivo di 704mila euro. I lavori sono stati eseguiti sotto l'alto coordinamento della Direzione dei lavori, con i funzionari del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Napoli, come riportato sulla tabella di cantiere, con il Provveditore alle Opere Pubbliche, ingegner Placido Migliorino, il Progettista e Direttore dei lavori architetto Vincenzo Sposito, il Rup architetto Luigi Pinto, Coordinatore della sicurezza ingegner Giuseppe Mocerino, il Direttore Operativo ingegner Raimondo Dortucci, il Direttore operativo ingegner Anna Della Medaglia, l'Ispettore di Cantiere ingegner Rosario Velotti, l'Alta sorveglianza della Sovrintendenza con l'architetto Rosalia D'Apice e la Restauratrice dottoressa Barbara Balbi e il restauratore della ditta, Emanuele Vitulli.

Il San Carlo – il più antico teatro d'opera del mondo – è stato chiuso al pubblico nei primi 3 mesi del 2023 per lavori di restauro. Gli spettacoli sono stati provvisoriamente spostati al Teatro Politeama. Sono stati rifatti la sala del teatro, l'orchestra, il coro e il balletto del Massimo lirico partenopeo. Al termine dei lavori il Teatro ha riaperto al pubblico ed è attualmente in piena attività con un ricco cartellone in programma per il 2024. I lavori sono stati finanziati del Ministero della Cultura per un totale di 10 milioni di euro, e hanno riguardato anche il Palco Reale, a cui sono stati riconsegnati gli antichi colori sui toni del celeste, al di sotto del rosso e dell'oro. Ma anche l'intera sala e il sontuoso soffitto, sul quale si staglia la tela dell'artista Giuseppe Cammarano.